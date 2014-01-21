پومسه به ورزشی مدال آور برای تکواندو قم تبدیل شده است

علی افکاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موفقیت در عرصه رقابت‌های مهم برون مرزی و همچنین پیکارهای لیگ و قهرمانی کشور بیانگر این است که خوشبختانه تکواندوی قم به خوبی و البته بیشتیر از گذشته در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفته است.

وی به موفقیت تکواندوکاران قمی در رقابت‌های رشته پومسه اشاره کرد و اظهار داشت: قطعا برگزاری مسابقات لیگ در سطح استان که در چند سال اخیر به صورت منظم صورت گرفته است، چهره‌های مستعد را معرفی کرده و با پرورش آنها اکنون موجب پیشرفت تکواندو قم از رده‌های سنی پایه شده است.

رئیس هیئت تکواندو استان قم در ادامه با اشاره به برگزاری مسابقات لیگ پومسه کشور و موفقیت مردان و بانوان پومسه کار قمی در این پیکارها، بیان داشت: در حال حاضر رقابت‌های لیگ پومسه دسته اول و برتر باشگاه‌های کشور در رده‌های سنی مختلف با شرکت تیم‌های باشگاهی از سراسر کشور در جریان است و پومسه کاران قمی نیز در این رقابت ها فروغ خوبی داشته اند.

وی در ادامه به موفقيت بانوي قمي در کسب رتبه سوم ليگ پومسه کشور اشاره کرد و با تقدیر از عملکرد پومسه کاران قمی در این مسابقات، افزود: بانوي قمي در پايان رقابت هاي هفته هاي چهارم تا ششم مسابقات ليگ دسته اول پومسه کشور موفق به کسب عنوان سوم شد.

افکاری ابراز داشت: ديدارهاي هفته چهارم الي ششم از دور برگشت ششمين دوره رقابتهاي ليگ برتر و دسته يک بانوان پومسه رو با عنوان جام ستارگان در خانه تکواندو برگزار شد و در ليگ دسته اول و در بخش انفرادي رده سني 30 تا 39 سال کبري سخايي وطن از قم در جايگاه سوم قرار گرفت.

وی با اشاره به رده بندي نهایی پیکارهای بخش انفرادي رده سني 30 تا 39 سال این مسابقات، یاد آور شد: در این رده سنی آتوسا فرهمند از البرز و مريم بهزاد از خوزستان به ترتیب اول و دوم شدند، ضمن اینکه معصومه حسن پور از خراسان شمالي و کبري سخايي از قم مشترکا در رده سوم ایستادند.

رئیس هیئت تکواندو استان قم همچنین با بیان اینکه پومسه کار قمی موفق به کسب مقام سوم رقابت های لیگ پومسه مردان قهرمانی کشور شد، عنوان کرد: رقابت های هفته چهارم الی ششم از دور برگشت لیگ دسته یک و برتر پومسه آقایان در خانه تکواندو برگزار شد و در اين دوره از مسابقات،‌ پومسه روها در دو بخش انفرادي و تيمي با يكديگر به رقابت پرداختند و محمدحسن ربانی از هیئت تکواندو استان قم در بخش انفرادی لیگ دسته اول رتبه سوم را کسب کرد.

وی در پایان اظهار داشت: ربانی در حالی موفق به کسب عنوان نخست و مقام قهرمانی پیکارهای رده سنی 30 تا 39 سال شد که حسین رضایی از هیئت تکواندو خوزستان در جایگاه دوم قرار گرفت و علی میرزائیان از هیئت تکواندو یزد و محمدحسن کدیور از اهورا داروی فارس مشترکا سوم شدند.

