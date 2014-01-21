عامل شهادت مامور پلیس پای میز محاکمه

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه محاکمه متهم که صبح امروز در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی اسلامی برگزار شد نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده رضا 43 ساله متهم است در تاریخ 26 تیرماه 88 مامور پلیس به نام علی احمدی را با شلیک گلوله به شهادت رسانده است. رضا همچینن متهم به نگهداری سه قبضه کلت، جعل سند و مشارکت در نگهداری اسلحه کلاشینکف است. با توجه به محتوایات پرونده برای وی تقاضای مجازات قانونی دارم.

در ادامه اولیای دم با حضور در جایگاه برای قاتل پسرشان تقاضای قصاص کردند. متهم نیز پس از قرار گرفتن در جایگاه با رد اتهاماتش گفت وقتی ماموران پلیس اسلحه کلاشینکف را در ماشین پیدا کردند خود را به پشت فرمان رسانده و از محل گریختم.

در جریان تعقیب و گریز ماموران به سمت من شلیک کردند که پس از 5 کیلومتر خودرو در ورودی رباط کریم متوقف شد. به همین خاطر به صورت پیاده به فرار خود ادامه دادم برای اینکه ماموران مرا دستگیر نکنند یک تیر هوایی و یک تیر زمینی شلیک کردم اما اصابت گلوله به مامور پلیس را قبول ندارم پس از فرار از محل به خرم آباد رفته که سه سال بعد ماموران مرا دستگیر کردند.

در ادامه جلسه دادگاه دو تن از شاهدان ماجرا در جایگاه قرار گرفتند که در شهادت خود مدعی شدند به علت تاریکی هوا موفق به مشاهده ضارب نشده و تنها صدای شلیک دو گلوله را شنیده ام.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافع اش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.