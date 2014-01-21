توسعه هدفمند البرز در صدور احکام کمیسیون ماده 100 دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سریزدی در نشستی با موضوع کمیسیون ماده 100 که ظهر سه شنبه در باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: رشد و گسترش جوامع شهری تنها زمانی که هدفمند باشد می تواند به توسعه ساختار شهری بیانجامد در غیر این صورت رشدی ناموزون نصیب شهر می شود که با توسعه شهری سنخیتی ندارد.

وی با تاکید بر تسریع در صدور احکام کمیسیون ماده 100 گفت: ما در استان البرز به دنبال توسعه ای هدفمند هستیم و یکی از ابزارهای مهم برای حصول نتیجه احکام مربوط به این کمیسیون و اجرای درست و دقیق آن است.

سریزدی تاکید کرد: باید تا حد امکان احکام این کمسیون طوری تنظیم شود که یا توسعه هدفمند استان در یک راستا باشد. ضمن اینکه احکام کمیسیون ماده 100 باید مستند به تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداری ها صادر شود.

ترافیک در احکام کمیسیون ماده 100 مغفول نماند

وی همچنین توجه به ترافیک را از مهمترین مواردی که باید در احکام این کمیسیون لحاظ شود برشمرد و تاکید کرد: موضوع با اهمیت ترافیک در احکام کمیسیون ماده 100 مغفول نماند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ترافیک عمده مشکل کلانشهرهایی مانند کرج است که برای برون رفت از این مسئله باید در نوع احکام صادره نگاه ویژه ای صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز درباره ارتباط ترافیک و کمیسیون ماده 100 یادآور شد: در اجرای طرح های نوین شهری می توان با نگاه ویژه ای به امر ترافیک و ایجاد شاهراه های ارتباطی در صدور مجوزها بازنگری داشت.

سریزدی گفت: قوانینی که بر معماری و شهرسازی حاکم است در توسعه شهری نقش قابل توجهی دارد به همین علت در احکام صادره باید ضوایط معماری و شهرسازی دیده شود.

به گفته وی این مورد در احکام صادره نسبت به درآمد شهرداری ها از بخش کمیسیون ماده 100 در اولویت است.







