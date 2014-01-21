به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی روز سه شنبه در مراسم معارفه معاون فرهنگی دادگستری قزوین گفت: امر قضا بسیار خطیر و مهم است و به عنوان مهمترین ملجاء و پناهگاه برای مردمی است که به نوعی ستم دیده اند و دچار مشکل شده اند، لذا از قضات انتظار زیادی وجود دارد.

صادقی بیان کرد: دستگاه قضا مهمترین نهاد برای گندزدایی و جلوگیری از فساد و خطاست و اگر خدای ناکرده خودش بیمار و دچار مشکل شود قادر نخواهد بود به وظایف خطیر خود عمل کند لذا به هر میزان که برای سلامت دستگاه قضا سرمایه گذاری شود به همان میزان به سلامت و آرامش جامعه کمک می شود.

معاون فرهنگی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از سرمایه گذاری های مهم در دستگاه قضا در بخشهای معنوی، اخلاقی و فرهنگی است تا بتوان به قضات در امر خطیر داوری کمک کرد تا درست حکم کنند تا رضالی الهی حاصل شود.

وی بیان کرد: انسانها هر چقدر منزلت و جایگاه رفیعی پیدا کنند احتمال سقوط آنها بیشتر و دام شیطان برای آنها بزرگتر است لذا همه باید این دامها را بشناسند و با تمسک به ریسمانی قوی که تقوی و پرهیزگاری است خود را از آسیب نجات دهد.

حجت الاسلام صادقی یادآورشد: دستگاه قضایی تا وقتی که سالم باشد و بیمار نشود می تواند در جامعه نورافشانی کند و ضروری است در مسیر بی علت سازی دستگاه قضا با کارهای فرهنگی اقدام کنیم و با آسیب شناسی راههای درمان را استخراج و عملیاتی کنیم.

صادقی گفت: سلامت دستگاه قضا به سلامت همه دستگاههای اجرایی دیگر باز می گردد و هر چند قاضی اصل است اما همه در تشکیل پرونده ها و کاهش آن دخیل هستند و می توانند تاثیر مثبت و منفی داشته باشند که باید از مراحل دادرسی در کلانتری، دادسرا و زندان با نگاه سلامت، به امور فرهنگی مبادرت کرد.

معنویت و ارتقای سلامت معنوی دستگاه قضا

معاون فرهنگی قوه قضائیه تصریح کرد: ارتقای سلامت معنوی و روحی و تاکید بر معنویت از اولویت های معاونت فرهنگی دستگاه قضائیه است که سلامت فرآیندها در چرخه پرونده ها دخیل هستند که لازم است رفتار، گفتار و نوع برخورد هم که تاثیرگذار است اصلاح شود.

وی اظهارداشت: متاسفانه اطلاع مردم از حقوق خود و دیگران بسیار کم است و دستگاههای فرهنگی، آموزش و پرورش، اداره ارشاد، فرهنگ و هنر، رسانه ها، حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی در بالابردن سطح دانش حقوقی عمومی بسیار تاثیرگذارند و باید کم کاری در این حوزه را جبران کنیم.

صادقی گفت: گاهی مردم نمی دانند چکار کنند و با یک ساده لوحی اولیه در یک معامله و کسب و کار و رعایت نکردن برخی نکات حقوقی پرونده های متعددی تشکیل می شود که می توان از ورود میلیون ها پرونده در سال جلوگیری کرد.

این مسئول فرهنگی یادآورشد: با آموزش های غیر مستقیم باید فرهنگ سازی در دستگاه قضایی را با جدیت دنبال کنیم که مهمترین رسالت معاونت فرهنگی ارتقاء فرهنگ دینی درون سازمانی، ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه در مسائل عمومی و فرهنگ صلح و سازش در دستگاه قضایی است.

وی افزود: خیلی اوقات با کارهای ساده فرهنگی و تعبیرات آسان و تغییر در رفتار و شیوه گفتاری و ادب در رفتارهای خود می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

صادقی تصریح کرد: باید حق مردم، دولت، حقوق متقابل دولت و مردم و عدالت در جامعه برپا شود و مجرمان به کیفر برسند و فلسفه مجازات هم بر مبنای تربیتی است که باید در جامعه محقق شود.

تکبر آفت قضاوت است

معاون فرهنگی قوه قضائیه یاداورشد: یکی از آفت ها که قضات را تهیدد می کند تکبر است که شاید بزرگترین دام شیطان تلقی می شود و قاضی همواره به دلیل جایگاه رفیع خود در معرض این تهدید قرار دارد که باید برای دوری از آن اقدام کرد.

وی افزود: بویژه قضات جوان بیشتر در معرض این تهدید قرار دارند لذا با فرهنگ سازی، آموزشهای بدو و حین خدمت تلاش می کنیم رفتارهای نادرست و غیر منطقی را که آفت زاست از دستگاه قضا دور کرده و به عدالت کمک کنیم.

صادقی اظهارداشت: باید با رفتار درست افکار عمومی را اقناع کنیم و قاضی هم صبر و حوصله داشته باشد و اجازه دهد متهم و مراجعه کنندگان همه حرف خود را بزنند تا احساس نشود حقش ضایع شده است و حکم را توجیه کند تا حتی مجرم که حکم علیه وی صادر شده قانع شود.

در این مراسم که با حضور جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضا و مدیران استان برگزار شد، حجت الاسلام یعقوب عبداللهی به عنوان اولین معاون فرهنگی دادگستری استان قزوین منصوب شد.