۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۳

فوریت تامین خون برای همه خانواده ها ملموس است

وزير بهداشت گفت: نقش سازمان انتقال خون، نظارت عالي و سياستگذاري است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در بيست و سومين اجلاس سراسري مديران انتقال خون ايران افزود: انتقال خون بايد به راهکارهای عملی برای کاهش تصدی گری بیندیشد و پیشنهادهای خود را برای بهبود شرایط و کاهش وابستگی به بودجه دولتی ارائه دهد.

وي ضمن تاكيد بر لزوم استقلال انتقال خون از بودجه عمومي كشور، خون را مایع حیات خواند و افزود: فوریت تامین این مایع حیات بخش برای همه خانواده ها ملموس است و حکومت و دولت باید به این بخش همانطور که به موضوع مایحتاج روزانه مردم اهمیت می دهد، توجه ویژه داشته باشد.

هاشمي خلق منابع، با بهره گیری از فناوری های نوین و تبدیل منابع به احسن با کمک محصولات پلاسمایی را دو راهکار مهم و جدی در برون رفت سازمان انتقال خون از مشکلات فعلی دانست.

وزير بهداشت توقع اين وزارتخانه را از سازمان انتقال خون توسعه علمی و فنی و ممتاز شدن هرچه بیشتر در مقایسه با کشورهای منطقه دانست و افزود: به تدریج دولت دارد در مسیری قرار می گیرد که وضعیت اقتصادی بهتری را شاهد خواهیم بود و اگر در تخصیص بودجه به دستگاهها بخشی نگری پیش نیاید در آینده نزدیک اعتبارات مناسبی به بخش سلامت تعلق خواهد گرفت.

کد مطلب 2218587

