مزایای قانونی مناطق آزاد فرصتی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسرور ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان اظهارداشت: توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان در صورت تولید برمبنای نیاز بازارهای مصرف کشورهای هدف، بازاریابی تخصصی و بهره گیری از ظرفیت های و معافیت های قانونی این منطقه قابل دستیابی است.

وی همچنین حمایت از تشکیل شرکت های تخصصی صادرات محصولات کشاورزی با حضور کشاورزان گیلانی را در دستیابی به این مقصود حائز اهمیت ارزیابی کرد و اذعان داشت: با توجه به جایگاه گیلان در کشاورزی کشور و با گسترش صادرات می توان از ظرفیت های خدادادی استان برای رشد اشتغالزایی مولد در منطقه بهره برد.



مدیر عامل منطقه آزاد انزلی آمادگی سازمان متبوع خود را برای توسعه همکاری های مشترک با بخش های مختلف صنعت کشاورزی استان اعلام کرد و گفت: با ایجاد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در این منطقه می توان ارزش افزوده برای سرمایه گذاری در کشاورزی استان فراهم و در این مسیر می توان از توانمندی های اتحادیه های تولید کننده و صادر کننده محصولات کشاورزی و دامی گیلان برای توسعه فعالیت ها در این منطقه استفاده کرد.



وی در ادامه بازاریابی دقیق و کارشناسی شده برای شناسایی محصولات مورد نیاز کشورهای حاشیه دریای خزر و قففاز را مهم ارزیابی کرد و افزود: کشاورزی توانمندی مضاعف گیلان در عرصه های صادراتی و اشتغالزایی است که با همکاری بیشتر دو طرف قابل تحقق است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز با بیان اینکه گیلان 9 دهم درصد وسعت کشور را دارد اما سه درصد محصولات کشاورزی ایران در این استان تولید می شود، گفت: رویکرد جهاد کشاورزی استان تدوین همکاری های مشترک و بهره گیری ازمزایای قانون منطقه آزاد انزلی با هدف رونق صنعت کشاورزی و دامی گیلان است.



علیرضا شعبان نژاد در ادامه رشد صنعت کشاورزی را زمینه ساز توسعه صنایع وابسته به این صنعت ارزیابی کرد و افزود: فضای جدید مدیریتی و رویکرد تعاملی منطقه آزاد با سایر نهادهای استان، رغبت این سازمان را برای گسترش همکاری ها افزایش داده است.



وی یادآورشد: در 9 ماهه نخست سال جاری میزان صادرات محصولات کشاورزی و دامی به 134 میلیون دلار رسید که امیدواریم با توسعه همکاری ها و استفاده ظرفیت های منطقه آزاد انزلی افزایش یابد.