به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه خوارزمی صبح امروز با حضور دکتر رضا فرجی دانا وزیرعلوم، دکتر جعفر توفیقی مشاور وزیرعلوم و برخی از نمایندگان مجلس برگزار شد .

دکتر محمد علی سبحان اللهی - سرپرست جدید دانشگاه خوارزمی در این مراسم به چهره های علمی که این دانشگاه در قبل و بعد از انقلاب پرورش داده و به جامعه تحویل داده است اشاره کرد و گفت: من از زمان ریاست دکتر مهدیان به این دانشگاه منتقل شدم و از سال 48 افتخار معلمی در رده‌های مختلف را داشته و با دانشگاه ارتباط قوی داشتم.

وی ادامه داد: روش کاری من دانشجو محوری است و چون تخصص من کیفیت و بهره وری است مشتری مداری را ارج می نهیم و دانشجویان مشتریان ما هستند.

سرپرست دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه اعتقاد من به خرد جمعی و توسعه کمی و کیفی است، به برنامه های این دانشگاه در آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به نیازهای جامعه رشته های میان رشته ای ایجاد شده و آموزش و پژوهش های میان رشته ای انجام خواهد گرفت.

وی افزود: دانشکده های دانشگاه خوارزمی در سطح ملی با وزارت خانه ها همکاری خواهند داشت و این دانشگاه به رسالت خود در برابر توسعه استان البرز عمل خواهد کرد.

سرپرست دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: کشور ما در حال حاضر با مشکلات جدید اجتماعی، اقتصادی و تحریم ها روبرو است که برای حل این مشکلات روش جدی و نوین لازم است.

وی تاکید کرد: جهت گیری فعالیت های علمی و پژوهشی باید متناسب با نیاز جامعه باشد و دانشگاه خوارزمی باید به جایگاه خود دست یابد.

وی از دیگر برنامه های خود به استفاده بهینه از امکانات، تقویت گروه‌های آموزشی، ارتقاءکیفیت آموزشی و پژوهشی، راه اندازی پارک های علم و فناوری، راه اندازی انجمن دانش آموختگان و راه اندازی مرکز کاریابی برای فارغ التحصیلان اشاره کرد.

وی همچنین تصریح کرد: بودجه فصل اول دانشگاه خوارزمی پرداخت شده ولی بودجه فصل دوم دانشگاه تنها 30 درصد پرداخت شده و 70 درصد تخصیص داده نشده است.

سبحان اللهی به مشکلات بودجه ای دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشگاه از ترم اول سال 90 هنوز حق التدریس وی را پرداخت نکرده است.