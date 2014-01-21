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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۴

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رئیس کل جدید بازرسی گیلان معرفی شد

رئیس کل جدید بازرسی گیلان معرفی شد

رشت – خبرگزاری مهر: " سیف الله مسرور " طی مراسمی با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، استاندار و جمعی از مسئولان استانی به عنوان مدیرکل بازرسی گیلان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری گیلان ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی گیلان در رشت ضمن قدردانی از زحمات " سید حمید حسینی " مدیرکل سابق بازرسی استان افزود: از ضرورت های مهم در یک مدیریت سالم و موفق، وجود یک نظام کامل نظارت و بازرسی است.

احمد سیاوش پور اظهارداشت: دین مبین اسلام  مدیران مجموعه ها و سازمان های نظام اسلامی را به داشتن یک نظام دقیق، جدی و عادلانه نظارت و بازرسی سفارش می کند چراکه سلامت و موفقیت هر مجموعه و سازمانی وابسته به وجود نظارت و بازرسی دقیق در آن سازمان است.

رئیس کل دادگستری گیلان در ادامه " سیف الله مسرور " را  از مدیران خوشنام و ارزشی استان توصیف کرد و گفت:  حضور ایشان در سازمان بازرسی مایه مباهات است.

وی همچنین گیلان را از استان های مهم و دارای ظرفیت بسیار عظیم در کشور دانست و افزود: با برنامه ریزی مناسب باید از این فرصت ها به نحو شایسته بهره برداری کرد.

سیاوش پور اظهارداشت:  مردمان این مرز و بوم ولایتمدار، مومن، انقلابی، قانع و پر تلاش هستند.

وی با اذعان اینکه گیلان دارای ظرفیت های توسعه ای بسیار زیادی است، گفت:  متاسفانه تاکنون از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نشده است.

رئیس کل دادگستری گیلان بر لزوم حفظ و صیانت منابع طبیعی استان تاکید کرد و افزود:  توسعه در این خطه زیبایی شمالی باید همراه با حفظ جنگل ها، مراتع، رودخانه ها و غیره باشد.

وی یادآورشد:  توسعه سرمایه گذاری در گیلان با تعامل، هماهنگی و همدلی و تلاش مضاعف تمامی مسئولان امکان پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر،  در ادامه این مراسم از زحمات  " سید حمید حسینی " مدیرکل سابق بازرسی گیلان تقدیر و " سیف الله مسرور " به عنوان مدیرکل جدید این سازمان معرفی و مشغول به کار شد.        

کد مطلب 2218592

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