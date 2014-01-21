80 دستگاه دياليز براي 402 بيمار در همدان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حبيب الله موسوي بهار ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بخش جديد دياليز بيمارستان بهشتي همدان با بيان اينكه وضعيت بهداشت و درمان كشور در دو سال اخير به علت مشكلات مالي و بين المللي در حال تبديل شدن به بحران بود، بيان كرد: با تلاش هاي شبانه روزي اين بحران در عمل مشاهده نشد.

وي با بيان اينكه پزشكي جمهوري اسلامي ايران در منطقه غربي و آسياي شرقي در رده نخست خدمات پزشكي است، ابراز داشت: هم اكنون به ندرت پيش مي آيد كه بيمار به خارج از كشور اعزام شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي همدان با بيان اينكه در مركز و در همه شهرستان هاي استان پزشكان متخصص و فوق تخصص فعاليت مي كنند، اظهار داشت: اميدواريم با حركت دولت تدبير و اميد گشايش هاي اقتصادي و اجتماعي ايجاد شود.

موسوي بهار با بيان اينكه بيماري كليوي يكي از بيماري هاي ناتوان كننده وشايع است، ادامه داد: در استان همدان 402 بيمار دياليزي و 80 دستگاه فعال دياليز وجود دارد.

وي با بيان اينكه طبق استاندارد بايد به ازاي هر 9 نفر دو تخت دياليز در استان وجود داشته باشد، عنوان كرد: با توجه به اين استاندارد فقط دو تخت دياليز در استان همدان كم است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي همدان با بيان اينكه در آمار استاني تعداد دستگاه هاي دياليز كافي است، ادامه داد: كمبود 17 دستگاه دياليز در استان همدان وجود دارد.

حبيب الله موسوي بهار با بيان اينكه در بخش جديد دياليز بيمارستان بهشتي 10 دستگاه دياليز افزوده شد، بيان كرد: در حال حاضر فقط هفته دستگاه دياليز نياز است.

وي با بيان اينكه هدف اين است كه دياليز بيماران در مدت روز انجام گيرد و به شب نيانجامد، بيان كرد: دياليز در شب براي بيماران مشكل ايجاد مي كند.

رئيس بيمارستان بهشتي در ادامه با بيان اينكه آمار بيماران دياليز روز به روز بيشتر مي شود، بيان كرد: با توجه به پيگيري هاي انجام شده بخش دوم دياليز بيمارستان بهشتي همدان امروز به بهره برداري رسيد.

سيد محمد ذوالحواريه با بيان اينكه امروز در بخش دوم دياليز بيمارستان بهشتي 10 تخت فعال افتتاح مي شود، ابراز داشت: علاوه بر اين 10 تخت دياليز كه امروز به بهره برداري رسيد 18 تخت دياليز فعال و يك تخت عفوني در بيمارستان بهشتي وجود دارد.