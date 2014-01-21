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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۸

سرهنگ شیرمحمدی اعلام کرد:

وقوع یک فقره تصادف فوتی در زنجان

وقوع یک فقره تصادف فوتی در زنجان

زنجان -خبرگزاری مهر: جانشین پلیس راه استان زنجان، از وقوع یک فقره تصادف فوتی در محور زنجان به تبریز خبر داد و گفت: بی خوابی و خستگی عامل اصلی این تصادف بود.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: امروز ساعت 9,30 صبح برخورد یک کامیونت در حال حرکت در اتوبان زنجان به تبریز بود که به علت بی‌توجهی به جلو و خواب‌آلودگی و خستگی به یک کامیون که کنار جاده توقف کرده بود برخورد و باعث مرگ راننده کامیون شد.

وی اظهار داشت: متاسفانه بی احتیاطی راننده کامیونت باعث وقوع این تصادف شده است.

جانشین پلیس راه استان زنجان گفت: متاسفانه توقف رانندگان در کنار جاده ها باعث وقوع تصادفات می شود چرا که باید رانندگان به هنگام خستگی خودرو خود را در مکانی خیلی دورتر از جاده پارک کنند.

سرهنگ شیرمحمدی گفت: پلیس راه در راستای برقراری امنیت در جاده های استان با تمام توان و نیرو در جاده های استان مستقر شد و در این میان 50 اکیپ سیار و ثابت در برقراری امنیت و سلامتی جان مردم مشارکت دارند.


 

 

کد مطلب 2218600

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