فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مواضع خصمانه برخی سردمداران غربی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: باید توجه داشت که دنیا به سوی پیشرفت و ترقی حرکت می کند و و رهبران ایالات متحده و غرب بدانند که دوران دیکتاتوری و قتل عام مردم تمام شده است.



نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کسانی که به خونریزی روی آوردند و با زور با ملت های جهان سخن گفتند، نه تنها جایگاهی در جهان به دست نیاوردند بلکه با نهایت ذلت، به تاریخ پیوستند که مصداق بارز آن در عصر کنونی، صدام حسین، دیکتاتور خون ریز عراق بود که طناب عدالت بر گردنش افتاد.



بشیری عنوان کرد: به آمریکا و سردمداران غرب اعلام می کنیم که با ادبیات منعطف تر با ملت ایران صحبت کنند و بدانند که خونریزی عاقبت خوبی نخواهد داشت و مستکبرین دیر یا زود به سرنوشت صدام حسین دچار می شوند.



این مسئول بیان داشت: ملت ایران تعلیم یافته مکتب عاشورا است و شجاعت و فداکاری و مقابله با ظلم و ستم را از مجلس عزای سید الشهدا (ع) آموخته است و مردم ایران با تأسی از فرهنگ اسلامی و مکتب حیات بخش اهل بیت(ع)، همواره حد و مرز خود را رعایت کرده اند و با ادب با ملت های جهان سخن گفته اند اما اگر مستکبرین بر این ملت زورگویی کنند، قطعا مردم ایران مانند هشت سال دفاع مقدس در برابر آنان خواهد ایستاد.



وی تأکید کرد: مسئولان آمریکایی بدانند که این سخنان، جایگاه جمهوری اسلامی را در جهان متزلزل نخواهد کرد بلکه این ادبیات باعث تحقیر خود آمریکایی ها در انظار عمومی خواهد شد.



این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مخالفت آمریکا به حضور ایران در مذاکرات ژنو2 در مورد بحران سوریه اظهار داشت: دولتمردان آمریکا نشان دادند که ادبیات روز دنیا را نفهمیده اند و اظهارنظرها و مخالفت ها با جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده یک عقب افتادگی فکری است، زیرا عقلانیت حکم می کند که هر کسی می تواند در موضوع سوریه کمک کند، در کنفرانس حضور یابد.



بشیری افزود: جمهوری اسلامی ایران به دلیل اقتدار بالای سیاسی و تأثیر شگرفی که در تحولات منطقه دارد، می تواند در کنفرانس ژنو حضور پیدا کرده و منافع مردم سوریه را دنبال کند و عدم حضور ایران در ژنو 2 به معنای بی توجهی به آرا و نظرات دیگران است.