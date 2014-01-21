قشم آماده همكاري با سرمايه گذاران آلماني است

به گزارش خبرنگار مهر، شهريار مشيري ظهر سه شنبه در نشست خبری مشترک با حضور رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی صنایع ایران و آلمان بيان داشت: اميدواريم كه رابط خوبي بين جزيره قشم و اتاق بازرگاني ايران و المان برقرار باشد كه بتوانيم درامر سر مايه گذاري وشاهد حضور صنعتگران و سرمايه گذاران اين كشور در جزيره قشم باشيم.

وي گفت: دولت تدبير و اميد به دنبال تحكيم روابط بين كشور هاي ايران و آلمان است.

وی با اشاره به این که جای کار برای آلمانی ها در ایران بخصوص استان هرمزگان و جزیره قشم بسیار گسترده است بر آمادگی منطقه آزاد قشم برای پذیرفتن سرمایه گذاران و صاحبان صنایع آلمان تاکید کرد.

مشيري بيان كرد: كارخانه برق بندر عباس كه آلمانيها آن را احداث كردند تا كنون ماندگار شده پس مي توان از تجربيات فني اين كشور در زمينه صنعت همكاري دوجانبه داشته باشيم.

رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان نیز در این دیدار با تاکید بر ظرفیت بالای جزیره قشم برای سرمایه گذاری صنعتی اروپا گفت: یک هیات بزرگ از صاحبان صنایع آلمان هفته آینده به ایران سفر می کنند و ما از مسئولان منطقه آزاد قشم می خواهیم که یک نماینده برای معرفی این ظرفیت به آلمانی ها به تهران اعزام کند.

مقتدی کرمانشاهانی با اشاره به توافق ژنو افزود: با توجه به این توافق دو الی سه ماه آینده روابط ایران و آلمان عادی خواهد شد و روند سرمایه گذاری آلمان در ایران و از جمله در قشم سرعت می گیرد.

وی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان را پلی بین صنعتگران و تاجران ایرانی و آلمانی خواند و گفت: این اتاق در حال گسترش شعبه های خود در ایران است و بنا دارد شعبه ای نیز در قشم تاسیس کند.

وي گفت: با توجه به اينكه جزيره قشم و منطقه آزادقشم پتانسيل بالقوه اي كه در زمينه سرمايه گذاري هاي مختلف مانند تجاري و صنعتي را داراست مي تواند پايلوتي براي سرمايه گذاري ارزشمند در اين جزيره باشد.