نوسازي ساختمان و تجهيزات سينماهاي آذربايجان غربي ضروری است

عليرضا نوروزي در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با اشاره به اينكه هم اكنون 3 سينما در اروميه فعال است،‌افزود: از 19 سينماي موجود در آذربايجان غربي 13 سينما تحت پوشش حوزه هنري بوده كه از اين تعداد حدود 10 سينماي موجود در شهرستانها فعال نبوده و نيازمند اصلاح ساختاري،‌ نوسازي ساختمانها و تجهيزات سخت و نرم افزاري براي جذب مخاطب هتند.

وي با بيان اينكه سينماهاي در حال اكران فيلم هاي سينمايي در اروميه نيز نيازمند تخصيص اعتبار براي بهبود وضعيت فيزيكي و سيستم هاي پخش فيلم هستند، اظهار داشت: متافانه درآمد حاصل از فروش بليط سينماها نيز جوابگوي هزينه هاي موجود نبوده كه بايد اعتبار ويژه اي در اين راستا پرداخت شود.

رئيس حوزه هنري آذربايجان غربي با بيان اينكه هم اكنون سینما ایران ارومیه به سامانه پخش دیجیتال فیلم مجهز شده است،‌ادامه داد: اين در حالي است كه در ساير سينماهای آذربایجان غربی امکانات دیجیتالی وجود نداشته و فیلم 35 میلی‌متری سال 40 از آپارات‌های قدیمی پخش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

نوروزي با بيان اينكه سینما ایران ارومیه با صرف هزینه ای بالغ بر 700 میلیون ریال توسط موسسه بهمن سبز حوزه هنری طی هفته جاری به سامانه پخش دیجیتال فیلم مجهز شد،‌گفت:‌ اميدواريم اعتبار لازم براي راه اندازي سيستم ديجيتال در ساير سينماهاي استان نيز تامين شود.

وي يادآور شد:‌ در قالب طرح تجهيز سينماها به سيستم ديجيتال،‌ علاوه بر سینما ایران ارومیه، 12 سینمای دیگر در استانهای مختلف کشور توسط موسسه بهمن سبز حوزه هنری مجهز به سامانه پخش فیلم دیجیتال می شوند.

سینما ایران ارومیه یکی از سه سینمای فعال این شهرستان است که در دهه 40 شمسی توسط بخش خصوصی احداث گردید و طی سالهای 1372 و 1385 مورد بازسازی قرار گرفته است.