شب عید مشکل کسری بودجه نداریم

به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه خوارزمی صبح امروز با حضور دکتر رضا فرجی دانا وزیرعلوم، دکتر جعفر توفیقی مشاور وزیرعلوم و برخی از نمایندگان مجلس برگزار شد.

دکتر زهرا بیگم حجازی زاده - رئیس سابق دانشگاه خوارزمی با اشاره به برخی فعالیت هایی که در مدت ریاست وی در دانشگاه خوارزمی صورت گرفته ، گفت: دانشگاه خوارزمی زمانی که قرار بود کرج به استان تبدیل شود مسایل پیچده زمان خود را داشت .

وی ادامه داد: در این مدت چهار سال فعالیت های زیادی در زمینه، عمرانی، ارتقاء اعضای هیات علمی، ایجاد پردیس خودگردان و فعالیت های دیگری در سایه همدلی و اتحاد بدون اعمال سلیقه شخصی صورت گرفت.

رئیس سابق دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: کسری بودجه دانشگاه با راه اندازی پردیس ها برطرف شد، درحال حاضر بودجه دانشگاه تغییر کرده و وضعیت بهتری دارد و شب عید امسال مشکل کسری نخواهیم داشت و بدهی های ما صفر می شود.

در ادامه دکترعلیرضا مدقالچی از اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به تاریخچه دانشگاه اشاره کرد که از سال 53 این دانشگاه در فکر تاسیس شعبه های دیگر در مناطق محروم بود.

وی ادامه داد: 7 مجموعه قبل و بعد از انقلاب توسط این دانشگاه راه اندازی شد ولی زمانی که دیگر شعبات این دانشگاه راه اندازی شد یک اشتباه تاریخی رخ داد و آن این بود که از نظر عمرانی غفلت شد. اکنون باید سیاست های موجود تغییر کند و این دانشگاه به عنوان سرمایه دانشگاهی بازسازی شود.