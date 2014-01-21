تظاهرات ضد دولتی در تایلند اشکال جدیدی به خود می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از هشدار شماری از برنجکاران در تایلند به دولت برای پیوستن به معترضان ضد دولتی در صورت عدم دریافت پول محصولاتشان خبر داد که با پیوستن این افراد به جمع معترضان در بانکوک تظاهرات ضد دولتی در تایلند شکل جدیدی به خود می گیرد زیرا این افراد پیشتر از حامیان نخست وزیر بودند.
از سوی دیگر شرکت بزرگ تویوتاموتور نیز تهدید به تجدید نظر در سرمایه گذاری 600 میلیون یورویی خود در تایلند در صورت ادامه ناآرامی ها کرده است.
شایان ذکر است بخش های از شهر بانکوک در کنترل مخالفان شیناواترا نخست وزیر تایلند قرار دارد که این معترضان قصد سرنگونی وی را دارند.
هشدار برنجکاران به دولت برای پیوستن به معترضان و تهدید شرکت تویوتاموتور برای تجدید نظر در سرمایه گذاری در این کشور باعث شد تا تظاهرات ضد دولتی در تایلند شکل جدیدی به خود بگیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از هشدار شماری از برنجکاران در تایلند به دولت برای پیوستن به معترضان ضد دولتی در صورت عدم دریافت پول محصولاتشان خبر داد که با پیوستن این افراد به جمع معترضان در بانکوک تظاهرات ضد دولتی در تایلند شکل جدیدی به خود می گیرد زیرا این افراد پیشتر از حامیان نخست وزیر بودند.
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