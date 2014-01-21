مسیرهای جدید راهپیمایی کرج در کمیته امنیتی تایید شد/ انتخاب دو مسیر برای راهیپمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین روحی یزدی با بیان اینکه متأسفانه مسیر سال های گذشته ظرفیت حضور مردم را نداشت و مردم در مراسم 22 بهمن فقط برای حضور در جایگاه برنامه ریزی می کردند اظهار داشت: مسیر راهپیمایی جدید شهر کرج با صرف زمان و جلسات متعدد با صاحب نظران و مسئولان امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی استان به تصویب رسید.

وی گفت: خوشبختانه مسیر های جدید به گونه ای برنامه ریزی شده اند که حماسه حضور مردم را هرچه بهتر و شایسته تر نمایان خواهد ساخت و مردم با حضور حماسی خود همانند سالیان گذشته در جشن پیروزی انقلاب شرکت خواهند کرد.

رئیس ستاد دهه فجر استان البرز از پیش بینی غرفه هایی در طول مسیر های راهپیمایی خبر داد و اعلام کرد: در طول مسیرهای راهپیمایی غرفه هایی برای ارائه محصولات فرهنگی برای مردم تعبیه خواهد شد که در این غرفه ها ویژه برنامه هایی برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده است.

رییس ستاد دهه فجر استان البرز مسیرهای راهپیمایی شهر کرج را به شرح ذیل اعلام کرد:

مسیر 1 : چهارراه امام (ره) (میدان کرج) – میدان شهدا - چهارراه طالقانی – میدان شهید آجرلو ( میدان سپاه )

مسیر 2 : میانجاده – سه راه رجایی شهر – میدان شهید آجرلو ( میدان سپاه )

حجت السلام روحی یزدی در پایان با بیان اینکه ساعت حرکت راهپیمایان از مبدأ های مشخص شده را ساعت 9:30 دقیقه صبح خواهد بود، گفت: ساعت شروع راهپیمایی 22 بهمن در استان البرز نیز 9:30 دقیقه صبح خواهد بود.