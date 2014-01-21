جذب معلمان در مقطع کارشناسی ارشد در 7 رشته / دانشگاه فرهنگیان پادگان دانشجویان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مهرمحمدی در ابتدای نشست خبری که پیش از ظهر سه شنبه و با حضور هیئت رئیسه دانشگاه فرهنگیان برگزار شد به برنامه های خود اشاره کرد و گفت: تشکیل «شورای برنامه‌ریزی درسی» در معاونت آموزشی دانشگاه در آینده‌ای نزدیک در دستور کار قرار می گیرد، ضمن آنکه طراحی «دوره کارورزی برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان» نیز از اقدامات مهمی است که در دستور کار است.

هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان

وی از هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان خبر داد و افزود: هوشمندسازی دانشگاه با تشکیل شورای راهبردی هوشمندسازی انجام شده و آیین نامه‌های آن نیز مصوب شده است. برای اجرای برنامه‌های این طرح به دنبال تامین بودجه هستیم.

مهرمحمدی به راه اندازی مرکز سنجش صلاحیتهای حرفه ای برای معلمان نیز اشاره کرد و گفت: این مرکز به عنوان یکی از ارکانهای دانشگاه برای تضمین کیفیت برنامه های آموزشی اجرایی می شود.

تدوین مدل مفهومی تربیت معلم

وی همچنین به تدوین مدل مفهومی "تربیت معلم" اشاره کرد و افزود: این مدل مفهومی یا همان الگوی نظری تربیت معلم به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان متناسب با اسناد بالادستی تدوین شده و سند برنامه درسی تربیت معلم در دستور کار است، لذا با تدوین این برنامه تمام برنامه‌های زیر مجموعه دانشگاه فرهنگیان بازنگری می‌شود و متناسب با این الگوی نظری برنامه‌های جدید ارائه خواهد شد.

منشور فرهنگی دانشگاه فرهنگیان تدوین می شود

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خاطرنشان کرد: تدوین برنامه راهبردی نیز یکی دیگر از اقدامات دانشگاه فرهنگیان است که در دستور کار قرار دارد و بر اساس شاخص‌های توسعه برنامه ششم و چشم انداز 1404 برنامه ریزی‌های راهبردی خواهیم داشت. همچنین تدوین منشور فرهنگی دانشگاه نیز در دستور کار است، چرا که معتقدیم فضای فرهنگی دانشگاه موضوع بسیار مهمی است و بر همین اساس مقرر شده منشور فرهنگی دانشجویان تدوین شود.

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشمول طرح ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش نمی شوند

در ادامه این نشست مهرمحمدی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر تاکید وزیر آموزش و پرورش بر ممنوعیت استخدام و اینکه این موضوع نگرانی هایی را در میان دانشجویان این دانشگاه ایجاد کرده است، گفت: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از همان روز نخست پذیرش در این دانشگاه، به استخدام آموزش و پرورش در می آیند و در نهایت این طرح برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قابل اجرا نیست.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره نحوه ادامه تحصیل معلمان در دانشگاه فرهنگیان توضیح داد: یکی از ماموریت‌های اصلی دانشگاه بهسازی نیروهای انسانی فعلی است که باید زمینه آموزش حرفه‌ای آنها در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت طراحی شود .در حال حاضر ماموریت دانشگاه فرهنگیان تربیت معلمان جدید برای آموزش و پرورش است. هر چند به جزئیات نحوه ادامه تحصیل معلمان پرداخته نشده اما با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های کلان آموزش و پرورش بهسازی منابع انسانی است باید جزئیات آن به تصویب برسد لذا مراجع دیگر باید این سیاست گذاری‌ها را مصوب کرده و اجرای آن را در آینده به دانشگاه بسپارند.

وی ادامه داد: آنچه که به عنوان یکی از برنامه‌های جدی دانشگاه فرهنگیان دنبال می‌شود ارتقاء تخصص فرهنگیان در دانشگاه است که پس از گذراندن مصوبات لازم اجرایی خواهد شد.

مهرمحمدی در واکنش به این سوال که شما از منتقدان جدی راه اندازی دانشگاه فرهنگیان بودید اما امروز شاهد آن هستیم که سرپرستی این دانشگاه را برعهده گرفته اید، تصریح کرد: این موضوع برای خود من هم سئوال بود که چرا به رغم اینکه دیدگاه خود را به طور شفاف و علنی درباره برنامه‌های دانشگاه اعلام کرده‌ام، اما به عنوان مسئول این دانشگاه انتخاب شده‌ام. من با این موضوع اینگونه کنار آمدم که دانشگاه فرهنگیان ماموریت‌هایی دارد که باید مغتنم شمرده شود و با توجه به اینکه مسئولان آموزش و پرورش با سیاستگذاریهای خود به دنبال ارتقای کیفیت آموزش نیروهای انسانی هستند باید به عنوان یک نهاد مهم سیاست‌های این دانشگاه اجرایی شود.

ایجاد تنوع در روند پذیرش دانشجو

وی توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد: البته در کنار پذیرش پست ریاست دانشگاه فرهنگیان، دیدگاههای خود را نسبت به این دانشگاه دارم و معتقدم که اتفاقات خوبی در حوزه ‌تربیت معلم و ارتقای نظام آموزش و پرورش در حال شکل گیری است اما باید به سمت سیاست‌های ایجاد تنوع در روند پذیرش دانشجو پیش برویم و ضمن رعایت استانداردهای حرفه‌ای، اخلاقی و اعتقادی، روشهای متنوعی برای پذیرش دانشجو در تربیت معلم ایجاد کنیم.

دانشگاه فرهنگیان پادگان دانشجویان نیست

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بسیاری از دانشجویان از فضای این دانشگاه به عنوان فضای پادگانی یاد می کنند، توضیح داد: دانشگاه فرهنگیان برای دانشجویانش پادگان نیست. در برخی پردیس ها شنیده شده که مدیران به صورت سلیقه ای برنامه صبگاهی برگزار می کنند که این مورد انتقاد ما نیز بوده و تذکر لازم به مدیران پردیس ها برای اصلاح رویه داده شده است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: البته باید انصاف را رعایت کرد و نباید از الفاظی همچون پادگان استفاده کرد. برخی از دانشجویان انتقاد نسبت به نداشتن انتخاب واحد دارند که توضیحات آن بارها و بارها به دانشجویان و مدیران پردیس ها داده شده است و در این زمینه نمی توان بر خلاف قوانین عمل کرد. ضمن آنکه حتی ما برنامه های فرهنگی گسترده ای برای باز شدن فضای نقد و تریبون آزاد فراهم کرده ایم.

دانشگاه فرهنگیان پارکینگ آموزش و پرورش نبوده و نیست

وی همچنین درباره اینکه وزیر آموزش و پرورش بارها گفته اند که دانشگاه فرهنگیان پارکینگ آموزش و پرورش نیست اما هر مدیری که از آموزش و پرورش بیرون می آید، جذب دانشگاه فرهنگیان می شود، گفت: همانطور که وزیر آموزش و پرورش بارها و بارها تاکید کرده اند، این دانشگاه پارکینگ آموزش و پرورش نبوده، نیست و نخواهد بود.

وی با بیان اینکه ما از حق مسلم دانشجویان برای بهره‌مندی از تدریس باکیفیت و اساتید عالی کوتاه نمی‌آییم، تصریح کرد: ما نمی توانیم اجازه دهیم که نیروهایی از این دست که شما به آن اشاره کردید وارد دانشگاه شوند. ما تفاهم نامه ای را با آموزش و پرورش برای عملیاتی کردن این موضوع منعقد کرده ایم که این تفاهم نامه در 5 بند است و نیروها طبق این تفاهم نامه در دانشگاه فرهنگیان جذب می شوند.

وی توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد: البته در این میان برخی از مدیران آموزش و پرورش که سابقه تربیت معلمی داشتند برای پذیرش پست مدیریتی در دانشگاه فرهنگیان دعوت شده‌اند و برخی از مدیران که در دوره تربیت معلم حضور داشتند و الآن دوره خدمت آنها پایان یافته خود را محق می‌دانند که به دانشگاه فرهنگیان بازگردند.

جذب معلمان در مقطع کارشناسی ارشد در 7 رشته از سال آینده

سرپرست دانشگاه فرهنگیان درباره امکانات دانشگاه فرهنگیان برای ادامه تحصیل معلمان در مقطع کارشناسی ارشد گفت: در صورت تصویب مراجع قانونی، از سال آینده در هفت رشته کارشناسی ارشد از میان معلمان دانشجو می‌پذیریم.

محمود مهرمحمدی با بیان اینکه سیاست‌های مربوط به پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی برای کادر کنونی وزارت آموزش و پرورش باید به تصویب مراجع مربوطه برسد، گفت: امیدواریم از مهرماه سال آینده در هفت رشته "روانشناسی تربیتی ، مشاوره، مدیریت آموزشگاهی، الهیات و معارف اسلامی، آموزش زبان انگلیسی، ادبیات فارسی و برنامه‌ریزی درسی" دانشجو معلم در مقطع ارشد جذب کنیم.

به گفته وی، پذیرش دانشجو در این مقطع نیازمند این است که ابتدا در قالب یک طرح، تدوین و در وزارت علوم تصویب شود و پس از آن، مجوز لازم را از شورای گسترش آموزش عالی بگیریم.