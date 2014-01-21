به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور معاون فرهنگی قوه قضائیه، حجت الاسلام یعقوب عبداللهی به عنوان اولین معاون فرهنگی دادگستری قزوین معرفی شد.

عبداللهی در حال حاضر مستشار دادگاه تجدید نظر استان قزوین است که با حفظ سمت پس از تشکیل معاونت فرهنگی مسئولیت این واحد را نیز برعهده گرفته است.

حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در مراسم معارفه اظهارداشت: با تصمیم ریاست قوه قضائیه در تمامی استانهای کشور معاونت فرهنگی در دادگستری راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: قزوین سومین استانی است که معاونت فرهنگی در آن راه اندازی می شود که امیدواریم با برنامه های پیش بینی شده گام ارزشمندی در مسیر ارتقاء سلامت دستگاه قضا و تحقق عدالت اجتماعی برداشته شود.

صادقی بیان کرد: تاکنون مقدمات راه اندازی معاونت فرهنگی در 11 استان کشور فراهم شده که برای سایر استانها هم اقدام لازم صورت خواهد گرفت.