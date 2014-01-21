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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۳

ستاد شهرستانی گرامیداشت ايام الله دهه فجر در سنندج برگزار شد

ستاد شهرستانی گرامیداشت ايام الله دهه فجر در سنندج برگزار شد

سنندج – خبرگزاری مهر: ستاد شهرستانی گرامیداشت ایام الله دهه فجر با حضور اعضای آن در محل فرمانداری شهرستان سنندج برگزار شد و برنامه هاي ادارات و سازمان هاي دولتي مورد بررسي اعضا قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در این ستاد اعضا به بیان نقطه نظرات خود در خصوص هرچه بهتر کردن برنامه های برگزار شده در دهه فجر پرداختند و در ادامه هر كدام از روساي ادارات و سازمان هاي دولتي نيز گزارشي از فعاليت هاي در دست اجرا را ارائه كردند.

معاون سیاسی و امنیتی فرماندار شهرستان سنندج اظهار داشت: نتیجه خون پاک شهدا و فداکاری ایثارگران باعث پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی شده است که امروزه باید برای گرامیداشت این خون مدیران و مسئولان همت بگمارند.

موحد امان ‌اللهی بیان کرد: در سال‌های اخیر شاهد انقلابات و تنش ‌های زیادی در منطقه خاورمیانه بودیم که متاسفانه به دلیل نبود مقام رهبری مقتدر و فرزانه تمامی آنها با شکست مواجه شد و این در حالی است که صلابت وجود امام راحل(ره) و نیز خلف برحق ایشان مقام معظم رهبری موجب حرکت پایدار نظام جمهوری اسلامی شد.

وی بیان کرد: درایت مقام معظم رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی موجب ممانعت از رشد تهاجمات و هجمه های داخلی و خارجی شده است.

معاون سیاسی و امنیتی فرماندار شهرستان سنندج ادامه داد: تقارن دو ماه مبارک ربیع ‌الاول ماه جشن های مذهبی و ایام الله بهمن ماه بزرگترین جشن ملی نیاز به انجام اقدامات مناسب برای نشان دادن فرخندگی این ایام دارد.

امان ‌اللهی افزود: از جمله برنامه‌ های انجام شده در این ماه مبارک گلبانگ زنگ انقلاب در مدارس در روز 12 بهمن توسط آموزش و پرورش، آذین بندی و فضاسازی سطح شهر مطابق با این ایام است.

وی همچنین با عنوان اینکه لازم است در خطبه های نماز جمعه خدمات نظام یاداوری شود، عنوان کرد: با توجه به اعتبارات کم در ماه‌ های اخیر افتتاح پروژه‌ ها در این ایام لازم است و نیز براساس این افتتاحیه‌ ها ارائه مقایسه ‌ای از وضعیت قبل و بعد از انقلاب ادارات برای نمایش خدمات نظام ضروری است و هر اداره موظف است تا 24 بهمن تمام اقدامات خود را مستندسازی کرده و به فرمانداری اعلام کند.

معاون سیاسی و امنیتی فرماندار شهرستان سنندج با بیان اینکه پروژه های افتتاح شده باید براساس شاخص‌ های نظام باشد، اگفت: در خدمات ارائه شده توسط ادارات همه ادارت سهیم هستند و باید اصل برنامه و اقدامات به نظام تعمیق داده شود.

کد مطلب 2218631

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