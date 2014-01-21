دانش آموزان شهرستان مهدیشهر خواستار حفظ هوای پاک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر صبح سه شنبه در مراسم هوای پاک که با همکاری آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر در مدرسه شهید رجایی این شهر برگزار شد گفت: خوشبختانه این شهرستان به سبب داشتن طبیعتی زیبا و مراتع و درختان فراوان و به دلیل جمعیت پایین هنوز دچار معضل آلودگی که گریبان شهرهای بزرگ را گرفته، نشده است.

عباس زارع خواستار همکاری تمامی مسئولان و مردم در حفظ این نعمت خدادادی شد و خاطرنشان کرد: با رعایت مسائل زیست محیطی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی و گسترش فضای سبز می توانیم در مقابل آلودگی هوا مقابله کرده و نعمت داشتن هوایی پاک و به تبع آن سلامتی و شادابی را برای خود و خانواده به ارمغان بیاوریم.

در این مراسم دانش آموزان ضمن برگزاری سرود و تئاتر، با برپایی نمایشگاه نقاشی بر اهمیت هوای پاک تاکید کردند که در پایان از نقاشی های برتر با اهدا جوایزی تقدیر به عمل آمد.