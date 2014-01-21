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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۴

دانش آموزان شهرستان مهدیشهر خواستار حفظ هوای پاک شدند

دانش آموزان شهرستان مهدیشهر خواستار حفظ هوای پاک شدند

مهدیشهر – خبرگزاری مهر: دانش آموزان شهرستان مهدیشهر طی مراسمی در اولین روز بهمن ماه جاری ضمن گرامیداشت هفته هوای پاک خواستار تداوم هوای سالم در شهرشان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر صبح سه شنبه در مراسم هوای پاک که با همکاری آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر در مدرسه شهید رجایی این شهر برگزار شد گفت: خوشبختانه این شهرستان به سبب داشتن طبیعتی زیبا و مراتع و  درختان فراوان و به دلیل جمعیت پایین هنوز دچار معضل آلودگی که گریبان شهرهای بزرگ را گرفته، نشده است.

عباس زارع خواستار همکاری تمامی مسئولان و مردم در حفظ این نعمت خدادادی شد و خاطرنشان کرد: با رعایت مسائل زیست محیطی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی و گسترش فضای سبز می توانیم در مقابل آلودگی هوا مقابله کرده و نعمت داشتن هوایی پاک و به تبع آن سلامتی و شادابی را برای خود و خانواده به ارمغان بیاوریم.

در این مراسم دانش آموزان ضمن برگزاری سرود و تئاتر، با برپایی نمایشگاه نقاشی بر اهمیت هوای پاک تاکید کردند که در پایان از نقاشی های برتر با اهدا جوایزی تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 2218637

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