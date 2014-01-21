سپاه پروژ ه های مهمی در کشور اجرا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر سه شنبه در نشست خبری محرومیت زدایی مناطق محروم استان، افزود: قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران از زمان شکل گیری منشا خدمات بزرگی در کشور شده است.

وی ادامه داد: امروز پروژه های بسیاری در کشور توسط این قرارگاه اجرا شده است.

استاندار زنجان گفت: بیش از 50 درصد از سدهای اصلی و بزرگ در کشور توسط قرارگاه خاتم الانبیا احداث شده که این کار بسیار بزرگ و ارزشمند است.

انصاری تاکید کرد: در قانون اساسی نیز بر این امر تاکید شده که سپاه به غیر از انجام وظیفه ذاتی خود در دفاع از کشور در دوران صلح نیز باید با استفاده از امکانات و تجهیزات خود در امر سازندگی و آبادانی کشور تلاش کند.

وی در ادامه افزود: در دوران دفاع مقدس نیروهای سپاه که در مناطق جنگی با مردم محروم بودند برای رفع محرومیت و تامین نیازهای اولیه مردم از جان و دل خدمات ارائه می کردند.

استاندار زنجان یادآور شد: کارهای ارزشمند سپاه و بسیج جایگاه مردمی در بین مردم دارد و در این زمینه این نقش باعث تثبیت پایه های نظام می شود .



انصاری ، گفت: باید سپاه و بسیج خدمات خود در حوزه های فرهنگی ، آموزشی و عمرانی در مناطق محروم را بیشتر کند و باید برنامه ریزی های لازم را تدوین کند.

وی در ادامه به دهه مبارک فجر اشاره کرد و گفت: بهمن ماه برای همه ما خاطره است و پیروزی انقلاب را در اذعان مردم زنده می کند.