اجرای 100 برنامه توسط تبلیغات اسلامی سنندج/جشنواره حجاب و عفاف دهه فجر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن منتشلو ظهر سه شنبه در ستاد شهرستانی گرامیداشت دهه فجر اظهار داشت: : در ایام دهه مبارک فجر توسط تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج دو برنامه شاخص همایش انقلاب اسلامی، قران و بیداری اسلامی و نیز جشنواره حجاب و عفاف توسط بانوان اداره برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: کارگاه ‌های قرآنی و دینی در این ایام برگزار خواهد شد و نیز اعضای تبلیغات اسلامی دیداری را با نماینده ولی فقیه در استان کردستان خواهند داشت.

حجت الاسلام منتشلو گفت: مسئولیت دو کمیته قرآنی و تشکل‌های دینی ستاد دهه فجر با تبلیغات اسلامی است که اجرای هرچه بهتر آن نیز جز انتظارات از این اداره کل است.

وی بیان کرد: در این ایام مبارک 17 مجوز خانه های قرآنی صادر، انجام غبارروبی مزار شهدا، برگزاری عصری با قرآن در خانه‌ های قرآن شهرستان، برگزاری محفل مشترک قرآن با اداره ارشاد اسلامی و اوقاف و امور خیریه شهرستان، برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و وحدت، و نیز برنامه پیاده‌ رویی اعضای خانه‌ ها در دهه فجر برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج یادآور شد: توسط 12 هیئت شهرستان سنندج نیز برنامه‌های مختلف و قرآنی دراین ایام برگزار می شود و به همين دليل هماهنگي هاي لازم نيز در اين بخش صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام منتشلو افزود: علاوه بر برگزاری گفتمان‌ های مناسبتی برای طلاب حوزه، دانشجویان و والدین مجمع فاطمیون شهرستان سنندج نیز به اجرای برنامه متنوع در این ایام خواهند پرداخت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج افزود: مدیران سربازان نظام هستند و لازم است برای نمایش اقتدار آن همت بگمارند و از انجام هيچ اقدامي در راستاي خدمت هر چه بهتر به مردم کوتاهی نکنند.

وی ادامه داد: توجه بیشتر به اقدامات نظام لازم است و باید مدیران برنامه ‌های خود را مستندسازی کنند و آن را به دیگر ادارات نیز اعلام دارند.

برگزاري برنامه هاي فرهنگي از سوي سپاه بيت المقدس كردستان در دهه فجر

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه بیت ‌المقدس استان کردستان از اجرای مراسم کوهپبمایی و برنامه هاي متعدد فرهنگي در روزهاي دهه مبارك فجر در سطح استان به ويژه سنندج خبر داد.

علی حیدری با اشاره به سعود بانوان بسيجي شهرستان سنندج به كوه آبيدر همزمان با ايام دهه مبارك فجر اظهار داشت: این مراسم با حضور 250 نفر از خواهران بسیجی راس ساعت هشت صبح روز بیستم برگزار می شود.

وی با بیان اینکه 140 سرفصل و برنامه مناسبتی دهه فجر توسط سپاه بیت‌ المقدس برگزارمی شود، افزود: در روز 12 بهمن رژه موتورسواران از فرودگاه تا میدان آزادی همراه با گلباران هوایی این مسیر انجام می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه بیت‌ المقدس استان کردستان با بیان اینکه در روز دوازدهم همزمان زنگ انقلاب با نام گلبانگ انقلاب در مدارس به صدا درمی آید، ادامه داد: در روزهای 12 و 22 بهمن توسط بالگرد شهر گلباران و علاوه بر غبارروبی مزار شهدا، مزار آنها نیز گلباران می شود.

حیدری افزود: سپاه استان در نظر دارد پروژه‌ های ورزشی را در شهرستان سنندج افتتاح کند و در طول 10 روز دهه فجر روستایی های شهرستان ویزیت رایگان می شوند، بیمارستان صحرایی برپا و انواع مسابقات ورزشی نیز برگزار می شود.

وی گفت: در شهرستان سنندج فرماندهان سپاه دیداری با نماینده ولی فقیه در استان و در شهرستان‌ها دیدار با ائمه جمعه انجام خواهد شد.

حیدری یاداور شد: علاوه بر اهدای خون توسط فرماندهان و كاركنان سپاه، نشست‌ های روشنگری با دعوت از سخنرانان ویژه نیز برگزار می شود.

اجرای 415 یادواره شهدای دانش‌آموز در دهه فجر

معاون مدير كل آموزش و پرورش استان کردستان نیز در ادامه این نشست از اجرای 415 یادواره شهدای دانش‌ آموز در استان کردستان خبر داد.

حجت ‌اله نریمانی اظهار داشت: در ایام دهه فجر همزمان با سراسر کشور و متناسب با ایام فرخنده دهه فجر دو برنامه شاخص زنگ ملی انقلاب و گلبانگ انقلاب به صورت استانی در مدارس به صدا درمی آید.

وی با بیان اینکه لازم است بودجه بیشتری به اجرای برنامه‌های دهه فجر مدارس اختصاص یابد، افزود: توسط 1357 دانش ‌آموز در روز 22 بهمن سرود انقلاب اسلامی همسرایی می شود.

نریمانی افزود: توسط آموزش و پرورش استان در سطح تمام مدارس استان برنامه‌ های ویژه ایام دهه فجر برگزار می شود که در 182 مدرسه شهرستان سنندج هم این برنامه ها اجرا می شود.

وی گفت: مسابقات قرآنی و ورزشی مرحله استانی آن در ایام دهه فجر در مدارس برگزار و نمایشگاه دستاوردهای انقلاب و ساخته‌ های دانش ‌آموزان، جشن ستارگان با محوریت تجلیل از برترین‌ های درسی و کنکور، نشست ‌های بصیرتی ویژه دانش ‌آموزان و نیز همایش بانوان و نقش آنها در شکل ‌گیری انقلاب اسلامی در این ایام برگزار می شود.