"نیکلا آنلکا" به دلیل ژست ضد صهیونیستی جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "نیکلا آنلکا" در بازی با وستهام در تاریخ 28 دسامبر (7 دی) اقدام به شادی ضدصهیونیستی کرد که به همین علت اتحادیه فوتبال انگلستان در نظر دارد تا پنج جلسه این بازیکن را جریمه کند.

بر پایه گزارش بی بی سی، آنلکا تا ساعت 18 به وقت محلی روز پنجشنبه فرصت خواهد داشت تا از حرکت خود دفاع کند.

پشتیبان مالی باشگاه وست بروم تحت عنوان "zoopla" به دلیل حرکت آنلکا در پایان فصل با باشگاه وست بروم قطع همکاری خواهد کرد.

"آلن کلورلی"، دبیر اتحادیه هواداران باشگاه وست بروم گفت: اگر آنلکا مقصر شناخته شود هر تصمیمی که درباره اش بگیرند درست است.