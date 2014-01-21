به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصرمکارم شیرازی در دیدار با جمعی از شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از جمله مفتی اعظم تونس، با آرزوی حل مشکلات تمام جوامع اسلامی، تاکید کرد: ما در عصری زندگی می کنیم که مشکلات آن در تمام کشورها بسیار زیاد است، اما معتقدم اگر اخلاص داشته باشیم خداوند ما را هدایت خواهد کرد.



وی با اشاره به آیه «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» تصریح کرد: ما می گوییم که جهاد در اینجا مطلق است و شامل تمام زمینه ها می شود؛ هدایت به معنای نشان دادن راه نیست بلکه به معنی رساندن به مقصود است، ما هم اگر اخلاص داشته باشیم خداوند ما را به مقاصدمان می رساند.



این مرجع تقلید در ادامه جریان های تکفیری را مهم ترین مشکل جهان اسلام دانست و تصریح کرد: تصور می کنیم از زمان حضرت آدم تا امروز گروهی با این افکار و رفتار پیدا نشده است، اینان خطری برای اسلام و مسلمین و کل بشریت هستند.



وی ادامه داد: با این همه این مشکل قابل حل است؛ اگر چنانچه علمای اسلام و بزرگان مسلمین با هم بنشینند و تبادل نظر کنند و ملت های اسلامی در برابر این خطر دست به دست هم بدهند و در مقابل این گروه مقاومت کنند، این دو عنصر می تواند حتی در مقابل حاکمان دست نشانده بیگانه کارساز باشد چنانکه در ایران اتفاق افتاد.



مکارم شیرازی علمای اسلامی را به نقش آفرینی برای شکل گیری وحدت مسلمانان فرا خواند و تاکید کرد: اگر علما و مردم بیدار و به وظایف خود آشنا شوند پیروزی نصیب آنان خواهد بود.



وی بیان کرد: ما قرآن را می خوانیم و در آیات آن تأمل نمی کنیم، قرآن می فرماید: «لاتکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا» تفرقه و اختلاف به منزله شرک است؛ اگر امت اسلامی با هم اختلاف کنند با پیامبر(ص) پیوندی ندارند.



استاد درس خارج حوزه علمیه با تاکید بر این که باید قرآن حلقه اتصال بین مسلمانان باشد، بیان داشت: الحمدلله مشترکات بین مسلمین فراوان است و اختلاف اندک؛ اما باید به دیدار هم برویم و نظرات مان را از زبان همدیگر بشنویم نه از زبان دشمنان، اگر به دیدار هم برویم و به حرف های همدیگر گوش بدهیم توافق و اتحاد حاصل خواهد شد.



وی تصریح کرد: امیدواریم دید و بازدیدهای علمای اسلام ادامه پیدا کند تا اختلافات برطرف شود و اتحاد و اتفاق تحقق پیدا کند.



انتقاد از نوشته های یک کتاب



آیت الله مکارم در بخش دیگری از سخنان خود از اتهام های ناروا به پیروان مکتب اهل بیت(ع) انتقاد کرده و ابراز داشت: از عجایب این است که کتابی از سوی شش تن از علما نوشته شده است به نام «الفقه علی المذاهب الاربعه» که در آن گفته اند ازدواج با روافض (شیعیان) صحیح نیست چون آنان بعد از هر نمازی می گویند: «خان الامین، خان الامین» جبرئیل امین خیانت کرد، جبرئیل امین خیانت کرد. چون قرار بود که نبوت به امام علی برسد ولی او به محمد مصطفی(ص) داد! این سخن خنده دار، بسیار وحشتناک و خطیر است! چگونه یک عالم به خود اجازه می دهد یک چنین نسبت ناروا و بی اساس و مضحک به بخش بزرگی از مسلمانان بدهد؟! امثال این نسبت های دروغین به شیعیان کم نیست.



مکارم شیرازی با اشاره به برگزاری کنفرانس خطر جریان های تکفیری که قرار است سال آینده با حضور اندیشمندان کشورهای مختلف اسلامی در شهر مقدس قم برگزار شود، گفت: این کنفرانس رنگ و بوی مذهب خاصی ندارد بلکه وابسته به تمام علمای اسلام است.



وی خطاب به علمای حاضر در جلسه بیان داشت: امیدوارم سال آینده در این کنفرانس شرکت کنید؛ البته مسیحیان هم درخواست شرکت کردند و به آنها گفته شد که کنفرانس باید اسلامی خالص باشد!



وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم خداوند متعال بلای تکفیری ها را از جهان اسلام دور کند.