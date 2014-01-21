مسئولان با درايت مسائل زيست محيطي را ساماندهي كنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمد حسيني شاهرودي ظهر سه شنبه در جريان ديدار با كاركنان و مديران اداره كل حفاظت محيط زيست كردستان اظهار داشت: اعمال مديريت و داشتن درايت در تصميم گيري ها با هدف ساماندهي مسائل زيست محيطي در استان و كشور يك امر لازم و ضروري است.

وي با اشاره به اين نكته كه انسان عامل اصلی در به وجود آوردن مخاطرات زیست محیطی است، ادامه داد: انتظار مي رود مردم نيز ضمن مشاركت در برنامه هاي مختلف در راستاي حفاظت هر چه بهتر از محيط زيست فعاليت داشته باشند.

نماينده ولي فقيه در كردستان به موضوع آلودگي هوا در استان هاي مختلف كشور طي سالهاي اخير اشاره كرد و يادآور شد: با توجه به شرایط جوی در مقطع حاضر بسیاری از شهرهای کشور و از جمله استان کردستان دچار مشکلات زیست محیطی شده‌اند که این مشکلات باید با تدابیر انسانی برطرف شوند.

وی با اشاره به روند رو به رشد آلودگي هوا در مناطق مختلف كشور گفت: یکی از دلایل روند رو به رشد مشکلات زیست محیطی و در راس آن آلودگی هوا در شهرها ناشی از عدم برنامه ریزی مسئولان و کارخانه داران است که مشکلات زیست‌محیطی را در طول سال‌ها تشدید کرده است.

حجت الاسلام حسيني شاهرودي افزايش شمار آلاينده هاي زيست محيطي در كنار توسعه مناطق شهري را از ديگر عوامل افزايش آلودگي هوا عنوان كرد و افزود: با توجه به اين روند سلامت مردم مورد تهديد قرار گرفته است و به همين دليل لازم است كه مسائل اين بخش با جديت و مديريت بهتر مورد ساماندهي قرار گيرد.

وی ضمن تاكيد بر لزوم مشاركت و همكاري تمامي اقشار جامعه در راستاي حفاظت از محيط زيست به عنوان يك وظيفه و رسالت عمومي و همگاني در سطح جامعه افزود: حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی وظیفه‌ای انسانی و همگانی است که باید در این حوزه اقشار مختلف مردم و مسئولان اهتمام جدی داشته باشیم.

حجت‌الاسلام حسيني شاهرودی يادآور شد: اساس محیط زیست و زیستگاه انسان‌ها باید سالم بماند و سلامت این زیستگاه‌ها نیز در گرو فعالیت خود انسانهاست که باید از آن به بهترین شکل ممکن حفاظت کنند.

وی یکی از دلایل موثر در افزایش آلودگی هوا در شهرها را مربوط به عدم رعایت مسائل جمعیتی و افزایش تعداد کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی دانست و افزود: اگر برای مقابله با این مشکلات برنامه‌ریزی صورت نگیرد در آینده نه چندان دور سلامت انسان‌ها به خطر خواهد افتاد.

در ابتداي اين نشست مدير كل حفاظت محيط زيست كردستان گزارشي از فعاليت ها و برنامه هاي در دست اجرا و اقدامات پيش بيني شده در ايام هفته هواي پاك را ارائه كرد.