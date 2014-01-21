35 پروژه دهه مبارك فجر در سنندج افتتاح مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله رضاعی ظهر سه شنبه در ستاد شهرستانی دهه فجر اظهار داشت: این تعداد پروژه در بخش ‌های مختلف عمرانی، شهری و کشاورزی مربوط به 14 اداره و سازمان دولتي مختلف در شهر سنندج افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه اتمام کامل پروزه ها لازم است، بیان کرد: اعتبار صرف شده برای این پروژه‌ها 20 میلیارد تومان بوده و بیشترین اعتبار مربوط به پروژه‌های عمران شهری بالغ بر 15 میلیارد تومان بوده است.

21 پروژه روستایی جهاد کشاورزی در دهه فجر افتتاح می ‌شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج نیز در ادامه این ستاد اظهار داشت: 21 پروژه جهاد کشاورزی نیز در بخش های مختلف در سطح روستاها افتتاح خواهد شد.

فرید سپهری افزود: این تعداد پروژه در 16 روستای استان افتتاح می شود و برای 61 نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

سپهری با بیان اینکه اشتغال ثابت این پروژه‌ ها 10 نفر است، افزود: این پروژه‌ ها با اعتبار چهار میلیارد و 700 میلیون تومان و از محل طرح توسعه بخش کشاورزی سال 91 و 92 ساخته شدند.

وی بیان کرد: برای این پروژه ‌ها 2 میلیارد و 631 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است و می ‌تواند زمینه ساز توسعه و ایجاد اشتغال خوب و مناسبی باشد و زمینه ساز توسعه اشتغال شود.

نمايشگاه كتاب در سنندج برگزار مي شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنندج نیز در ادامه افزود: برپایی نمایشگاه‌ های کتاب در دانشگاه‌ ها و نگارخانه ارشاد اسلامی با محوریت انقلاب اسلامی لازم و ضروری است.

حمیدرضا گوهری با بیان اینکه لازم سات که حاشیه‌ های شهری در اجرای برنامه ‌های متنوع فرهنگی مدنظر قرار گیرند، گفت: لازم است برنامه های متنوع فرهنگی در حاشیه ها و روستاها به دلیل اهمیت بحث فرهنگی مورد توجه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه بحث فرهنگی یک موضوع مهم و ارزشمند است که کوچکترین اشتباه و خطا در اجرای آن جبران ناپذیر است، ادامه داد: در ایام دهه فجر جشنواره فیلم فجر، اختتامیه جشنواره سوگواری فیلم اشورایی برگزار خواهد شد.

گوهری بیان کرد: از دیگر برنامه‌ های انجام شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان سنندج غبارروبی گلزار شهدا، اجرای شبی با موسیقی ‌دانان مربوط به انقلاب، تجلیل از خانواده شهدا برگزار می شود.