سازمان ملل شبیه عروسک های خیمه شب بازی است/ ژنو 2 بدون حضور ایران محکوم به شکست است

محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از رفتار دوگانه دبیر کل سازمان ملل در قابل کشورمان، اظهار داشت: در حالی که بان کی مون در ابتدا از کشورمان دعوت کرد تا در کنفرانس ژنو 2 حضور داشته باشد اما در کمتر از 24 ساعت دعوت خود را پس گرفت تا نشان دهد این سازمان تا چه اندازه تحت تاثیر غرب و گروه های تروریستی قرار دارد.

وی افزود: پس از دعوت رسمی از ایران برای حضور در مذاکرات ژنو 2، آمریکا، برخی کشورهای غربی، گروه های تروریستی و حتی عربستان خواستار پس گرفته شدن دعوت ایران شدند و اعلام کردند در صورت عدم تحقق این مسئله کنفرانس را به حالت تعلیق درخواهند آورد.

کرمی راد یادآور شد: از آن جایی هم که سازمان ملل اختیاری از خود ندارد و کاملا وابسته و گوش به فرمان آمریکا و غرب است به فاصله کوتاهی دعوت خود را از ایران برای حضور در کنفرانس پس گرفت تا روند مذاکرات آنگونه که آمریکا، غرب و همپیمانشان دوست دارند پیش رود.

این تحلیل گر مسائل سیاسی همچنین بر بی نتیجه بودن کنفرانس ژنو 2 در شرایط فعلی تاکید کرد و گفت: این مذاکرات بدون حضور ایران محکوم به شکست است و نتیجه ای که مطلوب و خواست جهانی باشد از آن حاصل نخواهد شد.

کرمی راد در ادامه به نقش کلیدی ایران در حل مشکلات منطقه و خصوصا حل بحران سوریه اشاره کرد و گفت: در حالی که همه قدرت های جهانی می دانستند ایران چه نقش موثر و تعیین کننده ای می توانست در به سرانجام رسیدن مذاکرات ژنو 2 ایفا کند از حضور کشورمان در این کنفرانس ممانعت به عمل آورده و در واقع می توان آن را یک شکست برای مذاکرات عنوان کرد.

وی یادآور شد: کنفرانس ژنو 2 تا زمانی که درگیری ها و اغتشاشات سوریه ادامه داشته باشد هرگز به نتیجه نخواهد رسید و البته این خواست برخی از قدرت های جهانی نیز هست و به هیچ وجه دوست ندارند سوریه بازهم رنگ ثبات و آرامش را به خود ببیند.

کرمی راد همچنین با بیان اینکه چشم انداز کنفرانس ژنو 2 چشم انداز مناسبی نیست، یادآور شد: به اعتقاد من درگیری های داخلی سوریه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور کماکان ادامه خواهد داشت.

نماینده سابق کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سوریه امروز در خط مقدم نبرد با رژیم صهیونیستی قرار دارد، یادآور شد: همین مسئله سبب شده تا بسیاری از همپیمانان این رژیم جعلی نظیر عربستان، قطر، اردن و بخش های از کشور ترکیه از تروریست های مستقر در سوریه حمایت کنند.

کرمی راد خاطرنشان کرد: 82 کشور جهان طبق مستندات موجود اقدام به اعزام نیروهای سلفی و تندرو وهابی به سوریه کرده اند و این خود دلیل واضح و روشنی است که آن ها نمی خواهند در سوریه آرامشی حکمفرما شود، هرچند با موفقیت های ارتش سوریه می توان عنوان کرد که مرگ سیاسی تروریست ها و حامیان آن ها به زودی فرا خواهد رسید

وی در پایان، گفت: ما معتقدیم اگر فرصتی به بشار اسد رئیس جمهوری قانونی سوریه برای اصلاح بخشی از ساختار سیاسی این کشور داده شود می توان به بهبود وضع کنونی آن امیدوار بود.