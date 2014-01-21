پرسپوليس مشهد ميهمانش را با سبد پر گل به خانه فرستاد

حميرا شجاعي در گفتگو به خبر نگار مهر از پيروزي تيم فوتسال بانوان پرسپوليس مشهد در مقابل ميهمانش دانيال ايذه خوزستان خبر داد و اظهار كرد: بازيكنان تيم پرسپوليس امروز در يك بازي بسيار خوب و پر انرژي توانستند حريفشان را با نتيجه 7-2 شكست دهند.

وي افزود: تيم پرسپوليس امروز به قصد پيروزي وارد ميدان شد و بچه ها با انجام يك بازي هاهنگ و خوب توانستند تيم ايذه خوزستان را كه يكي از تيم هاي خوب ليگ است را با يك نتيجه خوب شكست دهند.

شجاعي گفت: گل زنان تيم پرسپوليس در اين بازي فاطمه شريف(دو گل)، مريم رضا پور(دو گل)،زهره عيني(دو گل) و زهرا رجبي يك گل در اين بازي به ثمر رساندند تا تيم ما در نهايت هفت بر دو پيروز ميدان لقب بگيرد.

مسابقه فوتسال تيم هاي پرسپوليس مشهد و ايذه خوزستان ظهر امروز و در چارچوب هفته چهارم ليگ برتر فوتسال بانوان كشور به ميزباني مشهد و در سالن شهيد بهشتي مشهد برگزار شد.

تيم فوتسال بانون پرسپوليس مشهد با انجام چهار بازي و كسب 10 امتياز هم اكنون در جايگاه چهارم جدول ليگ برتر فوتسال بانوان كشور قرار دارد.

هدايت تيم پرسپوليس مشهد بر عهده شهناز ياري مربي با سابقه و ملي فوتسال كشورمان است.