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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۵۳

شجاعي در گفتگو با مهر:

پرسپوليس مشهد ميهمانش را با سبد پر گل به خانه فرستاد

پرسپوليس مشهد ميهمانش را با سبد پر گل به خانه فرستاد

مشهد - خبرگزاري مهر: مدير فني تيم فوتسال بانوان پرسپوليس مشهد از پيروزي پر گل اين تيم در مقابل ميهمانش ايذه خوزستان خبر داد و اظهار كرد: امروز يك بازي بسيار خوب و پر تلاشي را از هر دو تيم پرسپوليس و ايذه را شاهد بوديم و مي توان گفت اين مسابقه يكي از مسابقات خوب فوتسال بانوان كشور بود.

حميرا شجاعي در گفتگو به خبر نگار مهر از پيروزي تيم فوتسال بانوان پرسپوليس مشهد در مقابل ميهمانش دانيال ايذه خوزستان خبر داد و اظهار كرد: بازيكنان تيم پرسپوليس امروز در يك بازي بسيار خوب و پر انرژي توانستند حريفشان را با نتيجه 7-2 شكست دهند.

وي افزود: تيم پرسپوليس امروز به قصد پيروزي وارد ميدان شد و بچه ها با انجام يك بازي هاهنگ و خوب توانستند تيم ايذه خوزستان را كه يكي از تيم هاي خوب ليگ است را با يك نتيجه خوب شكست دهند.

شجاعي گفت: گل زنان تيم پرسپوليس در اين بازي فاطمه شريف(دو گل)، مريم رضا پور(دو گل)،زهره عيني(دو گل) و زهرا رجبي يك گل در اين بازي به ثمر رساندند تا تيم ما در نهايت هفت بر دو پيروز ميدان لقب بگيرد.

مسابقه فوتسال تيم هاي پرسپوليس مشهد و ايذه خوزستان ظهر امروز و در چارچوب هفته چهارم ليگ برتر فوتسال بانوان كشور به ميزباني مشهد و در سالن شهيد بهشتي مشهد برگزار شد.

تيم فوتسال بانون پرسپوليس مشهد با انجام چهار بازي و كسب 10 امتياز هم اكنون در جايگاه چهارم جدول ليگ برتر فوتسال بانوان كشور قرار دارد.

هدايت  تيم پرسپوليس مشهد بر عهده شهناز ياري مربي با سابقه و ملي فوتسال كشورمان است.

کد مطلب 2218667

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