به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پرتوی گفت: ۱۰۲ نفر از قرآن پژوهان چهارمحال و بختیاری در ششمین دوره مسابقات تفسیر« نورالهدی» نام نویسی کرده اند که از این تعداد ۸۱ نفر را بانوان علاقه مند به علوم قرآنی تشکیل می دهند.



وی افزود: ۸۸ نفر از قرآن پژوهان استان در رشته تفسیر یک جزء قرآن و بقیه در رشته تفسیر سه جزء قرآن با دیگر شرکت کنندگان رقابت می‌کنند.



وی با اشاره به برگزاری آزمون ششمین دوره مسابقات قرآنی نورالهدی به صورت کتبی تصریح کرد: این آزمون در دوه حوزه شهرکرد و بروجن برگزار می‌شود.



مسئول دارالقرآن الکریم یادآور شد: شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات می‌توانند از بیست و هشتم دی با ورود به پایگاه اینترنتی سازمان دارالقرآن‌الکریم و وارد کردن نام کاربری و رمز ورود، کارت شرکت در آزمون مسابقات تفسیر« نورالهدی» را دریافت و از مکان حوزه امتحانی خود مطلع شوند.



وی گفت: آزمون تفسیر یک جزء قرآن شامل ۴۰ سوال تستی و آزمون تفسیر سه جزء قرآن نیز شامل ۱۰۰ سوال تستی است و همچنین در این آزمون نمره منفی هم برای پاسخ‌های اشتباه لحاظ می‌شود.



پرتوی ادامه داد: شرکت‌ کنندگان در این دوره از مسابقات برای رقابت در رشته تفسیر یک جزء باید به تفسیر جزء ۱۸ قرآن مسلط بوده و علاقه‌مندان برای رقابت در رشته تفسیر سه جزء هم باید به تفسیر اجزاء ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قرآن کریم تسلط داشته باشند.



مسئول دارالقرآن‌الکریم تبلیغات اسلامی استان یادآور شد: برای این دوره ازمسابقات تفسیر «نورالهدی»، تفسیر نمونه تالیف آیت‌الله مکارم شیرازی درنظرگرفته شده و بر این اساس، شرکت‌ کنندگانی که ۷۰ درصد از نمره آزمون را در رشته‌های مورد نظر کسب کنند، گواهینامه آشنایی با تفسیر را از سازمان دارالقرآن‌الکریم دریافت می‌کنند.

مهدی پرتوی به جوایز در نظر گرفته شده برای ششمین دوره مسابقات تفسیر «نورالهدی»اشاره کرد و گفت: کمک هزینه سفر به عمره مفرده، عتبات عالیات و مشهد مقدس از جمله جوایزی هستند که برای این دوره از مسابقات در نظر گرفته شده است