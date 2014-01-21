سوخت بی کیفیت و خودروهای فرسوده نگرانی اصلی نمایندگان پالمان شهری پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در تاریخ 9 اردیبهشت سال 91 گفت: در این تاریخ شورای عالی شهرسازی هشت بند را تصویب کرده که این مصوبات، مصوباتی کاملا مخرب بودند و پهنههای مسکونی را به پهنههای دیگر تبدیل کرده و 1.5 تا دو میلیون نفر جمعیت را به این پهنهها اضافه کرده است.
وی گفت: این جمعیت اضافه شده به پهنههای تغییر پیدا کرده بار جمعیتی قابل توجهی است که برای شهر تهران نگران کننده است، اما باید توجه داشت که تغییر این تصمیم پس از یک سال و اندی تبعات اجتماعی زیادی را به همراه دارد.
سالاری افزود: در تغییرات به وجود آمده در این پهنهها که مربوط به باغات هم میشود سطح اشغال از 2 تا 7.5 درصد به 4 تا 30 درصد یعنی 120 درصد افزایش پیدا کرده است و در بندهای دیگری طبقات اضافی را برای این پهنهها در نظر گرفتهاند و عملا با این تصمیم گیریها باغات کن و ازگل را با مشکل و تهدید مواجه کردهاند.
سالاری افزود: اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری قصد داشتند تا این هشت بند را لغو کنند و این حوزهها و حیطهها را به شکل اولیه بازگردانند اما پس از بررسیها به این نتیجه رسیدیم که تغییر این پهنهها تبعات اجتماعی در بر دارد و این موارد قانونی تقریبا در 1.5 سال گذشته 80 درصد زمینه ساخت و ساز داشته است و لغو یک باره آن شوک قابل توجهی را به جامعه وارد میکند به همین دلیل قرار شد طی فرایندی دو ماهه موضوعات پیگیری شود و سایر مغایرتهای طرح تفصیلی و طرح جامع مورد پیگیری قرار گیرد. در عین حال سعی شد تا بند پنج که مربوط به باغات میشود طبق منویات مقام معظم رهبری متوقف شود و بند هشت هم که بند مناسبی بود را با اصلاحاتی ادامه دهند چرا که این بند در مورد شهرکهای اقماری است و ساماندهی آنها را در دستور کار قرار داده است و تثبیت دو طبقه در این شهرکها مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از شهرکها که در سالهای گذشته برای اجرای این قانون معرفی نشده بودند در این قانون معرفی شدند.
همچنین اسماعیل دوستی عضو دیگر شورای شهر تهران با طرح دو سئوال گفت: در مورد بنزین و پارازیتها به افکار عمومی پاسخ دهید چرا که آنها متضررهای اصلی در این موارد هستند و باید به آنها پاسخگو باشیم.
در ادامه معصومه آباد عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به زمان حضور ابتکار در شورای شهر تهران گفت: وقتی شما در شورا بودید هر وقت تهران به دلیل آلودگی هوا تعطیل میشد میگفتید تعطیلی مدارس و ادارات راهکار نیست و باید این مسائل به شکل مدیریتی حل شود و حالا که اینجایید بگویید چرا این مسائل حل نشده و هنوز هم تعداد روزهای ناسالم بیشتر از روزهای سالم است.
آباد اضافه کرد: همچنین شما باید پاسخ بدهید که چرا گونه گوزن شش ساله در پردیسان و در جلوی چشم شما از پشت فنسها کشته شده و یا پرندگان مهاجر در شیراز یخ زدهاند و از بین رفتهاند. این پرندگان میراث زیست محیطی بودهاند و چطور این اتفاقات رخ داده است.
همچنین رحمت الله حافظی عضو دیگر شورای شهر تهران با اشاره به برخی آمارهای سازمانهای جهانی گفت: بانک جهانی اعلام کرده است که ایران هشت میلیارد دلار خسارت باید بابت آلودگی هوا در هر سال بپردازد و طبق آمار سازمان جهانی بهداشت دوده و بنزن مهمترین عوامل سرطان زا در ایران بوده است و طبق آمار وزارت بهداشت که با ملاحظات بسیار شدید اعلام شده 2724 نفر بر اثر آلودگی هوا فوت کردهاند، 2221 نفر بستریهای قلبی هستند و حدود 4000 نفر بستریهای تنفسی هستند. همچنین آمار دفن سازمان بهشت زهرا در هر روز 160 نفر است که در روزهایی که آلودگی هوا افزایش مییابد این میزان تا 22 نفر افزایش پیدا میکنند .
وی با بیان اینکه میزان آلایندگی کمتر از 10 میکرون در سالهای گذشته افزایش قابل توجهی را داشته است گفت: متاسفانه در چند سال اخیر چند اقدام بسیار جدی و متضرر کننده رخ داده است؛ مجلس مصوبه معاینه فنی خودروها را تغییر داد و از دو سال به پنج سال رساند که بسیار جای تعجب دارد. در واقع مسئولان به جای حل کردن مشکل استانداردها و عدم نظارت و کمبودهای موجود صورت مسئله را پاک کردند. در عین حال تولید سوخت از پتروشیمیها با بنزن بسیار زیاد که آلودگی هوا را بیشتر میکند، طی دو سال گذشته آغاز شده و در همین مدت شاهد افزایش آلودگی هوا در شهرهایی نظیر شیراز، قم، سنندج و سایر شهرهایی که کلان شهر نبودند بودهایم.
وی افزود: متاسفانه یکی دیگر از اقدامات بسیار نگران کننده حذف دو فوریت قانون برنامه مدیریت آلودگی هوای شهر تهران بود که این اقدام نیز بسیار نگران کننده است. ما از خانم ابتکار میخواهیم تا حالا که در این مسئولیت قرار دارند به طور جدی پیگیری کرده و در ابتدا دستور توقف تولید بنزین در پتروشیمیها را از رئیس جمهور بگیرد ،همچنین زیر ساختهای تولید موتورهای برقی و هیبریدی را فراهم کرده و تسهیلات لازم برای استفاده از منابع انرژی پاک نظیر پمپهای پاک را فراهم کند. همچنین لازم است که کارگروه نظارت بر آلودگی هوا در شهر تهران هرچه زودتر معضلات مراکز معاینه فنی را برطرف کرده و حیطه نظارت و کنترل این کارگروه را به مراکز معاینه فنی خارج از تهران که مشکل اصلی فعلی ماست تسری دهد.
دانشور عضو دیگر شورای شهر تهران با اشاره به بیماری دو فرزند خود به دلیل آلودگی هوا و بستری شدن آنها در بیمارستان گفت: متاسفانه اقدامات صورت گرفته به هیچ وجه اجرایی و موثر نبوده است و ما از مسئولان دولت به خصوص آقای ظریف میخواهیم حالا که مسئله تحریمها برطرف شده ابتدا از سوخت و دارو این تحریمها را بردارند چرا که سریعترین راه است و میتواند موثر باشد.
همچنین مرتضی طلایی نایب رییس شورای شهر تهران نیز با اشاره به جلسات برگزار شده در مورد کاتالیستها روی خودروها و تاکسیهای شهر تهران گفت: متاسفانه در جلسه مشترک فقط شرکت سایپا حضور داشت در حالیکه تولیدات شرکت سایپا 5000 خودرو است اما تولیدات شرکت ایران خودرو 70 هزار خودرو است اما نمایندگان شرکت ایران خودرو در این جلسه حضور نداشتند و ما از شما میخواهیم این موضوعات را پیگیری کنید و این شرکت نیز باید در مورد تاکسیها و کاتالیست موجود در تاکسیها پاسخگو باشد.
وی گفت: 20 هزار خودروی فرسوده در سطح شهر تهران وجود دارد که با خارج کردن آنها از چرخه تردد بسیار روی آلودگی هوا تاثیر گذار خواهند بود.
همچنین علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: متاسفانه در هر سال حدود 3000 نفر در اثر آلودگی هوا میمیرند و ما نگران حال بچههای خودمان و بچههای مردم هستیم.
وی با اشاره به وخیم بودن حال فرزندانش و استفاده از اسپری در زمان آلودگی هوا گفت: مرگ دو نفر از شهروندان در اثر آتش سوزی و سقوط را میبینیم اما بسیاری از مردم در سطح شهر به شکلی خاموش و نامعلوم در اثر آلودگی هوا میمیرند و کسی پاسخگو نیست و در مورد این موضوعات هم بسیاری از افراد باید پاسخگو باشند و بسیاری باید استعفا بدهند.
دبیر در پایان اظهاراتش با لحنی طعنه آمیز به ابتکار گفت: ما از خانم ابتکار میخواهیم ساختمانی که در آن ساکن هستند را به مردم تهران هدیه بدهند و سازمان محیط زیست را به جایی دیگری منتقل کنند.
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