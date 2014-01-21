ویراستاری 42 عنوان کتاب در زمینه انیمیشن به اتمام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ملکیاری که به عنوان سر ویراستار پروژه کتاب مرکز تولید انیمیشن حوزه هنری فعالیت دارد گفت: در حال حاضر ویراستاری تمام کتاب ها به اتمام رسیده است و مجموعه پویانامه که شامل 10 فیلمنامه است نیز آماده چاپ شده است. همچنین 21 کتاب هم در مرحله صفحه آرایی و نمونه خوانی هستند و 11 کتاب ( دو کتاب تالیفی و 9 ترجمه) هم به مرحله بازخوانی کارشناسان و اصلاح تصاویر رسیده و آماده انتشار هستند.

وی خاطرنشان کرد: پس از اتمام ویراستاری ها، کتب تخصصی ترجمه و ویراستاری شده را در اختیار کارشناسان متخصص قرار دادیم تا آن ها هم درباره اصطلاحات تخصصی برنامه ها و نرم افزارها، کارشناسی های لازم را به عمل آورند و در واقع سعی کردیم تا با کمترین اشکال کتاب ها را آماده چاپ کنیم. این اولین بار است که این تعداد اثر تئوری در زمینه انیمیشن منتشر می شود، این در حالی است که در حوزه های مختلف انیمیشن از جمله صدابرداری، کارگردانی و تکنیک های تخصصی انیمیشن، مترجم متخصص نداریم.

وی در ادامه با بیان اینکه برای ترجمه این آثار به سراغ مترجمان حوزه های دیگر مانند حوزه سینما رفته اند، اظهار کرد: در نتیجه ترجمه ها کم و بیش با مشکلاتی مواجه بود و کار ویراستاری را دشوار می کرد که با کمک مهرداد فلاح و ایمان پاک‌نهاد این مجموعه را ویراستاری کردم، البته بخش عمده ای از ویراستاری ها را خودم بر عهده داشتم.

ملکیاری در پایان سخنان خود اذعان کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه های تخصصی مانند انیمیشن و ادبیات کودک و نوجوان و یا رشته های تخصصی سینما مانند جلوه های ویژه ، فیلمبرداری دیجیتال و.... وجود دارد این است که ما با فقر منابع تئوری مواجه هستیم به همین دلیل از آنجایی که در حوزه تئوری تولید کننده نیستیم مترجم های مختص این حوزه را هم نداریم ، در نتیجه باید مترجم حوزه های دیگر را تربیت کنیم تا در ادامه شاهد رونق ترجمه کتاب های تخصصی در زمینه انیمیشن و سپس آثار تالیفی در این حوزه باشیم.

مسعود ملکیاری علاوه بر ویراستاری این 42 کتاب ، ترجمه دو کتاب انیمیشن را تحت عنوان "فیلم نامه، فیلم نامه" و " کودکان، فرهنگ و رسانه" نیز بر عهده داشته است.