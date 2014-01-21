  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۵۹

4.5 میلیون مددجوی بهزیستی سبد کالا دریافت می‌کنند

4.5 میلیون مددجوی بهزیستی سبد کالا دریافت می‌کنند

رئیس سازمان بهزیستی کشور از توزیع سبد کالای دولت برای حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مددجوی تحت پوشش این سازمان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، همایون هاشمی افزود: براین اساس اسامی مددجویان تحت‌پوشش بهزیستی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تمامی مددجویان بهزیستی سبد کالای پیش‌بینی شده از سوی دولت را دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه دولت مددجویان تحت‌پوشش بهزیستی به همراه سایر نیازمندان معرفی‌شده سبد کالا را در دو مرحله دریافت می‌کنند، در پایان یادآور شد: در حال حاضر بالغ بر بیش از 4 میلیون و 400 نفر از مددجویان تحت‌پوشش برای دریافت سبد کالا معرفی شده‌اند.

کد مطلب 2218680

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها