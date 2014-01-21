به گزارش خبرگزاری مهر ، همایون هاشمی افزود: براین اساس اسامی مددجویان تحت‌پوشش بهزیستی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تمامی مددجویان بهزیستی سبد کالای پیش‌بینی شده از سوی دولت را دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه دولت مددجویان تحت‌پوشش بهزیستی به همراه سایر نیازمندان معرفی‌شده سبد کالا را در دو مرحله دریافت می‌کنند، در پایان یادآور شد: در حال حاضر بالغ بر بیش از 4 میلیون و 400 نفر از مددجویان تحت‌پوشش برای دریافت سبد کالا معرفی شده‌اند.