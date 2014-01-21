فروشگاه اینترنتی کتاب در دانشگاه آزاد کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد همایونفر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با اقدامات صورت گرفته در فضای مجازی و ایجاد زیر ساختهای لازم فروشگاه اینترنتی و مجوز نشر کتاب به عنوان ناشر دانشگاهی توسط واحد کرمان راه اندازی شد.

وی ما ضمن اشاره به اهمیت حوزه نشر در دانشگاهها از اخذ مجوز نشر کتاب بعنوان ناشر دانشگاهی توسط مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی کرمان خبر داد.

همایونفر همچنین از راه اندازی فروشگاه اینترنتی ویژه کتابهای منتشر شده در مرکز انتشارات واحد کرمان خبر داده و افزود: سفارش و خرید این کتابها هم اکنون از طریق آدرس iaukstore.com در تمام ایران امکان پذیر می باشد.

وی همچنین با بیان این موضوع که دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه اقدام به برگزاری بازدید علمی دانشجویان رشته پرستاری در رابطه با درس بهداشت جامعه از تصفیه خانه آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کرمان در روز جاری کرده است گفت:اساتید و دانشجویانی که با توجه به سرفصل تعریف شده در درسهای مربوطه نیازمند به بازدیدهای آموزشی می باشند می توانند این بازدیدها را از طریق این دفتر برگزار کنند.