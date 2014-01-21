دریافت وجه از دانشجو – معلمان غیرقانونی نیست/ تحصیل60 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مهر محمدی در نشست خبری پیش از ظهر سه شنبه خود با بیان این مطلب گفت: از مجلس و دولت انتظار داریم در بودجه دانشگاه فرهنگیان ظرفیتی را ایجاد کنند که از گرفتن هزینه‌ها از محل حقوق دانشجو معلمان بی‌نیاز شویم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برای فراهم کردن خوابگاهی آبرومندانه و تامین وعده های غذایی دانشجو- معلمان نیازمند 80 تا 100 میلیارد تومان هستیم، در حال حاضر منابع اعتباری ما کافی نیست و به همین دلیل باید برای تامین منابع مالی بخشی از هزینه ها را از دانشجویان دریافت کنیم.

مهرمحمدی با بیان اینکه بالغ بر 17 هزار نفر در نیم‌سال جدید به جمع ما می‌پیوندند، گفت: باید مأموریت دانشگاه فرهنگیان مغتنم شمرده شود و نیاز آموزش و پرورش در بین نخبگان و دلسوزان به عنوان یک بحث آزاد در نظر گرفته شود.

طبق قانون دریافت وجه از دانشجو معلمان مجاز است

همچنین سید رسول حسینی معاون دانشجویی دانشگاه توضیح داد: مدیریت دانشگاه براساس تبصره ماده 6 قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش و بند 18 مصوبه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان دریافت هزینه از دانشجو معلمان را قانونی کرده است؛ کدام دانشگاه دولتی غذا، خوابگاه و امکانات را رایگان ارائه می‌کند. دانشجو معلمان از دهه 60 هزینه‌های خوابگاهی و رفاهی را پرداخت می‌کردند.

تلاش برای ایجاد مقطع دکتری در دانشگاه فرهنگیان

سرپرست دانشگاه فرهنگیان درباره اینکه آیا برنامه ای برای ایجاد مقطع دکترا در دانشگاه فرهنگیان دارید و اینکه آیا معلمی حاضر می شود با مدرک دکترا در کلاس درس حاضر شود، گفت: برای ایجاد مقطع دکترا در حال مذاکره و تصویب قوانین جدید هستیم. ضمن آنکه تمامی نیروها با مدرک دکترا قرار نیست در کلاس درس معلمی کنند و می توان از افرادی که دارای مدرک دکترا هستند در بخش های دیگر آموزش و پرورش به ویزه بدنه کارشناسی استفاده کرد.

مهرمحمدی همچنین درباره آموزش معلمان برای مناطق بومی نیز توضیح داد چنین عزمی در آموزش و پرورش وجود دارد و دانشگاه فرهنگیان را نیز با چنین عزمی روبه‌رو خواهیم کرد چون برای مناطق و تنوع قومی نیز معلم خواهیم داشت.

حراست در دانشگاه نمی تواند امنیتی باشد

سرپرست دانشگاه فرهنگیان درباره برخوردهای حراست با دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گفت:اگر حراست دانشگاه رفتار غیرمنطقی داشته باشد با آن برخورد می‌کنیم و از حراست دانشگاه می‌خواهیم که عنایت ویژه‌ای را در این خصوص داشته باشد چرا که نظام حراست در محیط دانشگاهی نمی‌تواند امنیتی باشد.

مهرمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره بسته بودن فضای نقد در دانشگاهها گفت: فضای دانشگاهی در ایران به غیر از بحث آزادی بیان به خوبی دیده نشده است. در این میان تاکیدات مقام معظم رهبری نیر تکلیف را بر همه روشن کرده است.

وی ادامه داد: البته معتقدم که در حال حاضر فضاهای دانشگاهی کشور در حوزه نقد وضعیت مطلوبی ندارند. بنابراین باید آموزش عالی کشور توجه ویژه‌ای نسبت به این موضوع داشته باشد و دانشگاه فرهنگیان نیز آن را در دستور کار خود قرار داده است. تلاش می‌کنیم فرصت آزادی بیان و دیدگاه‌های آزادانه دانشجویان را فراهم کنیم.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان درباره اینکه هم‌اکنون در سایر دانشگاه‌ها نیز دانشجویان در رشته‌های دبیری پذیرش می‌شوند و اگر قرار است که دانشگاه فرهنگیان ماموریت تامین نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش را بر عهده داشته باشد پس چرا هم‌اکنون شاهد این هستیم که سایر دانشگاه‌ها نیز دبیر تربیت می‌کنند، گفت: در حال حاضر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی براساس برنامه‌های خاص خود به سمت پذیرش دانشجو در رشته‌های دبیری می‌روند و ما متوجه این مسئله شده‌ایم که اکولوژی علوم تربیتی در کشور با ورود دانشگاه فرهنگیان به این عرصه دستخوش تغییر شده است. بنابراین در تلاش هستیم تا نقشه جدیدی را در حوزه علوم تربیتی کشور در شورای مشورتی دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار دهیم.

60 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

در ادامه این نشست رضا ساکی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان توضیح داد: دانشگاه مجوز 45 رشته دارد که شامل 16 رشته کارشناسی پیوسته، 14 رشته کارشناسی ناپیوسته و 15 رشته کاردانی است. همچنین این دانشگاه دارای 64 پردیس با 60 هزار و 305 دانشجو با دانشجویان ورودی بهمن‌ماه است که 57 درصد را دانشجویان پسر و 43 درصد را دانشجویان دختر تشکیل می‌دهند.

وی درباره طرح آمایش سرزمین و انتخاب معلمان براساس نیاز هر منطقه کشور گفت: درباره طرح آمایش سرزمین دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه ماموریت‌گرا است و به نوعی آمایش سرزمین در آن رعایت می‌شود.

عزیز‌الله تاجیک‌اسماعیلی، معاون مدیریت و توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان نیز گفت: بازبینی و چابک‌سازی ساختار دانشگاه، نظام‌مندی بودجه دانشگاه و توجه به زیرساختار بودجه، نیازها و کمبودها در پردیس‌های دانشگاه از جمله وظایف معاونت مدیریت و توسعه منابع است.

ایجاد مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی در دانشگاه فرهنگیان

سیدرسول حسینی معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان دیگر سخنران این نشست بود.

وی توضیح داد: در حوزه رفاهی و دانشجویی تمام زیرساخت‌های لازم انجام شده است و خدمات لازم به دانشجویان ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه نخستین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجومعلمان در تابستان سال آینده برگزار خواهد شد، درباره کمبود نبروهای تربیت بدنی در آموزش و پرورش و برنامه های این دانشگاه برای تربیت نیروی انسانی در این رشته گفت: درصدد هستیم تا در رشته تربیت بدنی دانشجوی در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی آینده جذب کنیم تا از این طریق بخشی از کبودهای آموزش و پرورش جبران شود.

همچنین حجت‌الاسلام علیرضا صادق‌زاده قمصری سرپرست فرهنگی دانشگاه نیز بیان داشت: در دوره مدیریت دانشگاه تدوین نظام‌نامه فرهنگی که ماموریتهای حوزه فرهنگی در آن دیده می‌شود و منشور فرهنگی را دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: مشارکت اساتید در فعالیتهای فرهنگی از دیگر برنامه های ماست. ضمن آنکه درصدد ایجاد سامانه ای هستیم تا از این به بعد تمام برنامه ها و فعالیتهای دانشگاه فرهنگیان همراه با پیوست فرهنگی باشد.