لزوم استفاده از ظرفیتهای مردمی برای برگزاری مراسم دهه فجر در شهرستان قشم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سالاري ظهر سه شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر شهرستان قشم با اشاره به فرارسیدن ایام الله دهه فجر افزود: دهه فجر نقطه عطف انقلاب شکوهمند ایران اسلامی است.

فرماندار قشم یکی از خصوصیات ویژه انقلاب اسلامی را نسبت به سایر انقلابهای جهان مردمی بودن آن دانست و اظهارداشت: يكي از مهمترين اولويت ها در برگزاري مراسم دهه فجر راهپيمايي يوم الله 22 بهمن است.

وي گفت: رشد وتوسعه کشور و شهرستان قشم در 35 سال اخیر برکسی پوشیده نیست و باید با بیان اقدامات انجام شده در این راستا تبلیغات منفی غرب علیه نظام را در شبکه های ماهواره ای خنثی کرد.

وی در ادامه با اشاره به حجم گسترده برنامه های صورت گرفته در قالب ستاد دهه فجرشهرستان قشم در سال گذشته گفت: برنامه های سال جاری باید با محوریت مردم و مردمی برگزار شود.

وی راهپیمایی 22 بهمن را نمايش مقاومت وعظمت مردم و نظام دانست و اظهارداشت: امسال باید تمام برنامه ریزی های برگزاری مراسم های دهه فجر باشکوهتر از سالهای گذشته برگزار شود.

سالاري شعار دهه فجر سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را "پیشرفت و عدالت در سایه حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی" دانست و گفت:‌ انقلاب اسلامی در حیات 34 ساله خود به رغم توطئه هاو تحریم های مختلف همچنان با صلابت به حیات خود ادامه داده است.

وی با بیان این که تشریح دستاوردهای انقلاب برای نسل سوم انقلاب ایران ضروریست گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران در طول 35 سال اخیر به موفقیت های چشمگیری در بخشهای مختلف دست یافته که باید با بیان این موفقیت ها و دستاوردها زمینه خنثی شدن توطئه های دشمنان اسلام در جنگ نرم را فراهم کرد.

سالاري اظهار کرد: یکی ازجلوه های مهم مناسبتهای دهه فجر برنامه های ویژه روز 12 بهمن و سالگرد ورود امام راحل به میهن اسلامی است که در این راستا زنگ انقلاب در كليه مدارس شهرستان قشم نواخته مي شود و همچنين رژه موتوري و به صدا در آمدن بوق تمامي شناور هاي مسافري و باري در بنادر اين شهرستان است.