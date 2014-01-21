2 فوریت طرح اجرای سیاستگذاری منویات رهبری تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، به پیشنهاد اعضای شورای شهر مقرر شد کمیته ای سه جانبه با حضور نماینده شورای شهر، شهرداری و دولت تشکیل شود تا نسبت به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ باغات و فضای سبز توجه به معماری اسلامی و ... فرمایشات ایشان را در قالب چارچوبی به اجرا درآورند.

بر اساس این گزارش مقرر شد شهرداری تهران تا سه ماه آینده برنامه عملیاتی و تا یکماه آینده سیاستهای خود را در خصوص این کمیته و در قالب لایحه ای به شورای شهر ارائه دهد.

همچنین دکتر حافظی رئیس کمیسیون خدمات شهری خواستار ساماندهی خودروهای سنگین و وانت بارهای آلاینده از سوی شهرداری تهران شد تا اجرای این موضوع به کاهش آلودگی هوای تهران کمک کند.

مقرر شد این مساله به صورت کتبی و رسمی به منظور بررسی بیشتر در دستور کار شورای شهر قرار گیرد.