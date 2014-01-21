به گزارش خبرنگار مهر، سینما امین رفسنجان سال گذشته برای نخستین بار میزبان رویداد مهم جشنواره فجر بود که علاقمندان بیشماری را به رفسنجان جذب و شور و نشاط را به علاقمندان سینما در رفسنجان هدیه کرد.

هنوز صف های طویل برای خرید بلیت های فیلمهای جشنواره در خاطر دوستداران هنر هفتم در رفسنجان باقی مانده است و ایستادن برای تماشای برخی از فیلمهای جشنواره، اما با این وجود سوالی که ذهن شهروندان رفسنجان را به خود مشغول کرده این است که آیا امسال نیز رفسنجان میزبان جشنواره سی و دوم خواهد بود.

شکستن رکورد فروش بلیت سینما در این شهر در هنگام جشنواره فجر سال گذشته گواهی بر این مدعا است که دوستداران هنر هفتم بسیار زیاد و فراوان هستند.

سینما امین آماده برگزاری جشنواره فجر

مدیر سینما امین رفسنجان با اعلام آمادگی کامل برای برگزاری جشنواره فجر در رفسنجان، به مهر می گوید: ما آمادگی خود را اعلام کرده ایم و این موضوع را در جلسه ای که هفته گذشته در فرمانداری رفسنجان برگزار شد اعلام کردیم.

سید مجتبی عطاپور می افزاید: در این جلسه شرکتهایی که قرار بود ما را در برگزاری جشنواره حمایت کنند نیامدند و فقط مقرر شد شهرداری رفسنجان تبلیغات جشنواره را در سطح شهر انجام دهد. سرپرست فرمانداری نیز مقرر شد هماهنگی هایی با استانداری برای تقبل برخی هزینه ها انجام دهد.

عطاپور با بیان این مطلب که این مطالب در حد سخن بود و چیزی مکتوب نشد، تصریح می‌کند: در هفته جاری مشخص خواهد شد که برگزاری جشنواره چگونه خواهد بود.

وی بیان می‌دارد: سینما امین رفسنجان با دو سالن نیلوفر با ظرفیت 143 نفر و سالن نگین با 154 نفر دارای سیستم دیجیتال و سیستم صوتی دالبی ساراند است و تنها سینما در استان کرمان است که از درجه ویژه برخوردار است.

عطاپور با اشاره به اینکه مکاتبات لازم به رضاداد مسئول جشنواره فجر انجام شده است، تصریح می کند: قصد ما این است که حتی سطح جشنواره بهتر از سال گذشته شود البته امیدوارم که شرکتهایی که قول حمایت مالی را داده اند همکاری کنند.

آمادگی مجتمع مس سرچشمه برای حمایت از جشنواره

در همین حال مدیر روابط عمومی و امور اجتماعی مجتمع مس سرچشمه از حمایت از برگزاری جشنواره فیلم فجر در رفسنجان خبر داد.

سید علی میرافضلی در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری جشنواره در سال گذشته در رفسنجان، ابراز می‌دارد: جشنواره‌ای که سال گذشته در رفسنجان برگزار شد نشان داد این موضوع نیازی است که باید در شهر به آن پاسخ داد.

وی با اعلام حمایت مجتمع مس سرچشمه از برگزاری این رویداد، اظهار می‌دارد: همه باید کمک کنند که این جشنواره هر سال با کیفیت بهتر نسبت به سال گذشته، برگزار شود.

مدیر روابط عمومی و امور اجتماعی مجتمع مس سرچشمه تصریح می‌کند: ما در این چنین برنامه هایی که عامه مردم و شهروندان از برگزاری آن لذت و بهره ببرند حمایت خود را انجام خواهیم داد و امسال نیز در برگزاری جشنواره فجر در رفسنجان کمک خواهیم کرد.

حمایت تعاونی تولیدکنندگان پسته از برگزاری جشنواره

قائم مقام مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان نیز در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت در صورت برگزاری جشنواره فیلم فجر حمایتهای مالی لازم را انجام خواهد داد، می گوید: این موضوع نیاز به تصویب هیئت مدیره شرکت دارد اما بی شک این شرکت همواره همراه اقداماتی که برای شهر منفعت داشته است بوده است.

سید محمدرضا میرحسینی می افزاید: این حمایتهای شرکت از کارهای فرهنگی و سودمند برای شهر از سال 61 بوده و ادامه داشته و خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در جلسه هفته گذشته هماهنگی جشنواره در استان کرمان نبودم، اضافه می‌کند: برگزاری جشن پسته گواهی بر همراهی با برنامه های شاد و مفرح برای شهروندان است.

اکران20 فیلم برگزیده جشنواره در رفسنجان

در همین حال رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رفسنجان از میزبانی رفسنجان برای دومین سال پیاپی از جشنواره فجر و اکران 20 فیلم برگزیده این جشنواره در رفسنجان خبر داد.

سعید نجفی‌زاده به مهر می‌گوید: 20 فیلم برگزیده جشنواره در سئانس‌های مختلف در سالن‌های نیلوفر و نگین سینما گلستان امین اکران خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه این حق مردم رفسنجان است که از این رویداد مهم فرهنگی به نحو مطلوبی استفاده کنند، تصریح می‌کند: جشنواره فیلم فجر امسال از 14 لغایت 24 بهمن ماه در سینما گلستان امین برگزار می شود.

این مسئول از همکاری نهادها و سازمان های مختلف از جمله فرمانداری، شورای اسلامی شهر، شهرداری، مجتمع مس سرچشمه و فرماندهی انتظامی برای برگزاری هر چه بهتر این جشنواره قدردانی کرد.

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گزارش: حسین میرزااسدی