به گزارش خبرنگار مهر، بابک مهری سرپرست گروه نمایشی «آو» در جلسه ای که امروز سه شنبه اول بهمن ماه در تئاتر شهر با حضور ولادیمیر استانیفسکی کارگردان تئاتر لهستانی و فریندخت زاهدی مدرس و کارگردان تئاتر برگزار شد، با اشاره به همکاری ایران و لهستان در یک پروژه تئاتری گفت: حدود 10 سال پیش خانم زاهدی تیمی را هماهنگ کرد که به لهستان رفتیم و گروه ها و مراکز آموزشی تئاتری لهستان را دیدیم و حالا یک سال است که پروژه ای را با آقای استانیفسکی شروع کرده ایم.

وی ادامه داد: اولین بخش این پروژه اجرای نمایش «گیل گمش» در گارجنیدزه بود. مرحله بعدی این پروژه حضور آقای استانیفسکی در جشنواره تئاتر فجر است و پارت های دوم و سوم ساخت فیلم و برگزاری یک جشنواره توسط لهستان خواهد بود.

در ادامه این نشست زاهدی با ابراز خوشحالی از حضور این کارگردان تئاتر در ایران به دوره های قبلی تئاتر فجر و حضور دیگر کارگردانان جهانی برای اجرای تئاتر و برگزاری ورک شاپ ها اشاره و بیان کرد: با توجه به تئاترهایی که من به طور معمول در سراسر فستیوال های جهانی می بینم می دانم که تئاتر ما از تئاتر جهان عقب نیست. جشنواره تئاتر فجر افراد بسیاری را از تئاتر جهان به ایران دعوت می کند تا نسل های جوانتر را با آنچه که در کشورهای دیگر می گذرد، آشنا کند. همچنین ما می توانیم فرهنگ و هنر خود را از طریق این فعالیت های بینافرهنگی به جامعه فرهنگی جهانی معرفی کنیم. درواقع من امیدواریم از این طریق بتوانیم پرچم ایران را با هنر افراشته و ارتباطات فکری و فرهنگی گسترده ای با جامعه جهانی برقرار کنیم.

وی با اشاره به چگونگی آشنایی خود با استانیفسکی بیان کرد: استانیفسکی حدود 10 سال پیش برای شرکت در یک کنفرانس به تهران آمده بود و بعداً از من برای بازدید از تئاتر لهستان دعوت کرد، من توانستم این امکان را داشته باشم که برای حدود دو هفته با انواع انستیتوهایی که در لهستان به آموزش و اجرای تئاتر می پرداختند آشنا شوم و آرزو کردم که کاش 10 نفر از کارگردانان یا تئاتری های جوان ما هم بتوانند این فضا را ببینند. شرایط فراهم شد و بابک مهری سرپرست گروه نمایشی «آو» لیست 10 نفر از هنرمندان تئاتر همچون محمد عاقبتی، همایون غنی زاده، پیام دهکردی، سیمین امیریان، رضا سرور و ... به من داد.

این مدرس تئاتر در ادامه با اشاره به درخواست همکاری خود از استانیفسکی برای حضور در ایران بیان کرد: امیدوارم ما بتوانیم همپای سایر کشورها با نظریات تکنیکی و تئوریک استانیفسکی آشنا شویم. یکی از مسایلی که ما در آن حدود 100 سال از جهان عقب هستیم این است که برخورد ما با تئاتر از طریق شیوه های تکنیکی، کتاب و ورک شاپ و ... به صورت سیستماتیک نیست و این باعث می شود که تنها به یک شناخت سطحی اکتفا کنیم.

در ادامه این جلسه ولادیمیر استانیفسکی درباره تئاتر کشور خود گفت: من نمی خواهم خود را خیلی بزرگ یا حتی کوچک کنم اما درباره تئاتر باید بگویم تئاتر ما هنوز به اندازه تئاتر دهه 70 و 80 بزرگ نیست. اسامی کسانی که در آن دهه ها کار می کرده اند حتماً در ایران ذکر شده است افرادی مثل استراو پدرخوانده تئاتر تجربی انگلستان یا گروتفسکی. البته بین من و آنها بازه زمانی بسیار طولانی وجود دارد که این بازه زمانی سیاست، شرایط اجتماعی و تاریخی در پیدایش سبک های جدید تئاتر تاثیر می گذارد.

وی در ادامه بیان کرد: همه ما دوست داریم فکر کنیم که به نحوی ناپلئون هستیم و می خواهیم دنیا را عوض کنیم. اما این گونه نیست ما تنها کمی خودمحور هستیم. آن چه که ما داریم تنها یک غریزه بسیار قوی است که به وسیله آن می توان متوجه شد که جهان به چه سمتی حرکت می کند.

این کارگردان تئاتر در ادامه با بیان این که گاهی تاریخ پارادوکسیکال به نظر می رسد گفت: همیشه تاریخ از اول به آخر نمی آید بلکه گاهی از آخر به اول می رسد. به طور مثال زمانی من فکر می کردم که من معلم گروتفسکی و کانتور هنرمندان تئاتر لهستان هستم و البته این اتفاق رخ خواهد داد.

وی سبک کاری خود را تئاتر اکولوژی دانست و بیان کرد: این نوع تئاتر به معنای محیط زیست نیست بلکه از طبیعت و از تمام جهان هستی نشات گرفته است زیرا روح هنرمند با آن روح جهانی ارتباط دارد.

کارگردان نمایش «پتیان اوراتوریو» از تئاتر به عنوان بهترین ابداع یونان قدیم نام برد و اظهار کرد: ایرانی ها و یونانی ها در درک این هنر به یکدیگر بسیار نزدیک بوده اند.

استانیفسکی در پایان سخنان خود مخاطبان را به دیدن نمایش خود با عنوان «Pythian Oratorio» دعوت کرد و درباره زبان تئاتر گفت: تئاتر امری فرازبانی، فراتاریخ و حتی فراسیاست است، تئاتر همه نوع ابزاری را برای بیان احساسات استفاده می کند و این ابزار غیر از زبان موسیقی از زبان بدن و حتی طراحی صحنه و المان های دیگر گرفته شده است.

استانیفسکی در این نشست که با حضور رسانه ها و اعضای گروه نمایش «Pythian Oratorio» برگزار شد از ساخت فیلمی درباره «افیژینه در ایران» یکی از معروفترین اسطوره های یونان که به تمام دنیا و از جمله به اعتقاد استانیفسکی به ایران هم سفر کرده خبر داد.

اتابک نادری مدیر مجموعه تئاتر شهر در پایان این نشست با اهدای لوحی به استانیفسکی از آن به عنوان نشانه صلح برای هنرمندان خارج از ایران و همچنین رسم مهمان نوازی ایرانی ها یاد کرد و همچنین از حمایت برای اجرای نمایش استانیفسکی و برگزاری ورکشاپ های وی در سال آینده نیز خبر داد.

استانیفسکی در ابتدای حضور خود در تئاتر شهر با حسین طاهری مدیر مرکز هنرهای نمایشی نیز دیداری داشت.