سالانه 220 هزار تن محصولات باغی در لرستان تولید می شود

حسین پیرحیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر سالانه به صورت میانگین بیش از 220 هزار تن محصول از سطح باغات استان لرستان برداشت می شود.

وی با اشاره به سطح زیر کشت باغات استان لرستان عنوان کرد: هم اکنون سطح زیر کشت باغات لرستان بیش از 62 هزار هکتار است.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به وجود 30 گونه باغی در استان لرستان عنوان کرد: هم اکنون حدود 50 درصد از باغات لرستان بارور هستند.

پیرحیاتی با بیان اینکه استان لرستان به لحاظ شرایط آب و هوایی و همچنین توپوگرافی قابلیتهای خوبی در زمینه تولید محصولات باغی دارد عنوان کرد: لرستان هم به لحاظ کیفی و هم کمی محصولات باغی دارای پتانسیل های بسیار خوبی است.

وی همچنین با اشاره به پتانسیل تولید محصولات باغی سالم و ارگانیک در استان لرستان بیان داشت: این امر در راستای بازاریابی و همچنین صادرات محصولات باغی به کشورهای خارجی بسیار تاثیر گذار بوده است.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با تاکید بر سرمایه گذاری در حوزه باغدارای استان لرستان عنوان کرد: درصورت فراهم شدن زیرساختها و همچنین سرمایه گذاری در این بخش می توان شاهد ایجاد فرصتهای شغلی فراوان در استان و رفع مشکل بیکاری باشیم.

