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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۰

باقری در گفتگو با مهر:

حمل و نقل در البرز دارای جایگاه ویژه ای است/استفاده از وسایل نقلیه ایمن حق شهروندان است

حمل و نقل در البرز دارای جایگاه ویژه ای است/استفاده از وسایل نقلیه ایمن حق شهروندان است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل ونقل وپایانه های استان البرز گفت: وجود مسیرهای پر تردد و همچنین شرایط مهاجر پذیری استان نشان از جایگاه حسای و ویژه حمل و نقل در استان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مدیران انجمن های صنفی بخش های حمل و نقل کالا پیش از ظهر سه شنبه در سازمان حمل و نقل البرز و پایانه های البرز برگزار شد.

قاسم باقری در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: استان البرز در مسیر 14 استان کشور قرار دارد و به نوعی شاهراه مواصلاتی 14 استان است.

وی در ادامه اظهار داشت: برای همین منظور باید خدمات مسافری و حمل و نقل کالا در آن بهتر از سایر مناطق باشد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های البرز تاکید کرد: وجود مسیرهای پرتردد، شرایط جمعیتی، تعداد زیادی واحد صنعتی در استان البرز نشان از جایگاه حساس و تاثیرگذار حمل و نقل در این استان نوپا است.

باقری افزود: با برنامه ریزی و تلاشهای زیاد باید علاوه بر ارتقای حمل و نقل، شرایط مطلوب تری را در استان برای حمل و نقل ایمن، روان و اقتصادی فراهم کرد.

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان البرز در پایان یادآور شد: ضرورت تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مناسب به خدمات گیرندگان باید در دستور کار قرار بگیرد و همچنین استفاده از وسایل نقلیه دارای شرایط ایمن برای سفر و وجود حساسیت و دقت مضاعف برای برنامه ریزی سفر از اهمیت زیادی برخوردار است.

کد مطلب 2218701

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