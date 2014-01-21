به گزارش خبرنگار مهر، معاونت نظارت بیمه مرکزی در گزارشی از 651 پروانه فعالیت نمایندگی توسط شرکت های بیمه لغو شده در شش ماه اول سال جاری خبر داد که از این تعداد، 446 پروانه به دلیل درخواست نماینده و 205 پروانه به دلیل تخلف نمایندگان بوده است.

همچنین تعداد 518 پروانه فعالیت نمایندگی توسط شرکت های بیمه تعلیق شده که از این تعداد 363 پروانه به دلیل درخواست نماینده و 155 پروانه به دلیل تخلف نمایندگان بوده است.

بنابر گزارش بیمه مرکزی، لازم به ذکر است یکی از سیاست های جدید بیمه مرکزی ساماندهی امور نمایندگان در صنعت بیمه اعلام شده است.