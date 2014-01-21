تیم شمشیربازی معلولین سهمیه مسابقات پاراآسیایی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون جانبازان و معلولان، غلامحسین غنی، سرپرست تیم اعزامی در خصوص این رقابتها گفت: مسابقات جام جهانی آلمان با حضور برترین‎های جهان و پارالمپیک برگزار شد و ایران در اولین حضور برون مرزی خود در رشته شمشیربازی در نظر داشت با چهار ورزشکار و در دو بخش انفرادی و تیمی شرکت کند که متاسفانه به دلیل عدم صدور روادید برای دو نفر از آنها، در نهایت با دو ورزشکار در رشته سابر انفرادی به این مسابقات اعزام شد.



وی افزود: در دو گروهی که ورزشکاران ما حضور داشتند، کشورهایی چون فرانسه، قهرمان جهان، انگلستان و روسیه که برترین‎های پارالمپیک نیز بودند، حضور داشتند و با این حال ورزشکاران ما بسیاری از مسابقات خود را با نتیجه نزدیک واگذار کردند.



سرپرست تیم اعزامی به رقابتهای جهانی گفت: در رشته سابر بخش انفرادی که ورزشکاران ما در آن به رقابت پرداختند، 32 ورزشکار حضور داشتند که خوشبختانه نمایندگان کشورمان موفق شدند در جمع 16 نفر اول قرار گیرند و مجوز حضور در رقابتهای پاراآسیایی کره جنوبی را کسب کنند.



بدین ترتیب تیم ملی شمشیربازی معلولان اولین حضور بین المللی خود را با شرکت در رقابتهای جام جهانی آلمان که از 27 تا 30 دی ماه در شهر مالچو برگزار شد، رقم زد.

