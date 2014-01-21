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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۶

حجت الاسلام ابراهیمی:

ساری نیازمند مرکز نمایشگاهی است

ساری نیازمند مرکز نمایشگاهی است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه مرکز استان نیازمند مرکز نمایشگاهی است گفت: اکنون بیشتر توان ما صرف ایجاد امکانات در مکان برپایی نمایشگاه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر سه شنبه در ستاد برنامه ریزی نمایشگاه کتاب استان، از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب استان و تقارن آن با دهه فجر خبر داد و گفت: این امر سبب شور و نشاط فرهنگی می شود.

وی با تاکید بر کیفی سازی نمایشگاه کتاب یادآورشد: این نمایشگاه در واقع اولین نمایشگاه کتاب دولت تدبیر و امید در استان است که باید بخوبی اجرا و برنامه ریزی شود.

وی نیاز به مرکز نمایشگاهی را در مرکز استان از جمله دغدغه ها بیان کرد و گفت: باید برای ساخت چنینی مرکزی در ساری برنامه ریزی و نیازسنجی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب استان تنها مختص ارشاد نیست، بر لزوم همراهی و همکاری دستگاههای مختلف اجرایی در برگزاری این رویداد فرهنگی تاکید کرد.

حجت الاسلام ابراهیمی بیان داشت: در نمایشگاه کتاب سالجاری کمیته های مختلف اطلاع رسانی، تبلیغات، فرهنگی و ... راه اندازی شده و امور مربوطه را پیگیری و اجرا می کنند.

وی استفاده از ظرفیت خانه دیجیتال ارشاد را از دیگر اقدامات در برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب استان بیان کرد و گفت: همچنین سرای قلم نیز هر روزه میزبان نشست های مختلف است.

وی افزود:  همچنین در طول روزهای برپایی نمایشگاه، برنامه های متنوع فرهنگی و هنری نیز اجرا خواهد شد و علاوه بر آن غرفه هایی با موضوع انقلاب اسلامی، عفاف و حجاب، رسانه های دوستدار کتاب و ... نیز ایجاد می شود.

کد مطلب 2218714

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