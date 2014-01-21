ساری نیازمند مرکز نمایشگاهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر سه شنبه در ستاد برنامه ریزی نمایشگاه کتاب استان، از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب استان و تقارن آن با دهه فجر خبر داد و گفت: این امر سبب شور و نشاط فرهنگی می شود.

وی با تاکید بر کیفی سازی نمایشگاه کتاب یادآورشد: این نمایشگاه در واقع اولین نمایشگاه کتاب دولت تدبیر و امید در استان است که باید بخوبی اجرا و برنامه ریزی شود.

وی نیاز به مرکز نمایشگاهی را در مرکز استان از جمله دغدغه ها بیان کرد و گفت: باید برای ساخت چنینی مرکزی در ساری برنامه ریزی و نیازسنجی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب استان تنها مختص ارشاد نیست، بر لزوم همراهی و همکاری دستگاههای مختلف اجرایی در برگزاری این رویداد فرهنگی تاکید کرد.

حجت الاسلام ابراهیمی بیان داشت: در نمایشگاه کتاب سالجاری کمیته های مختلف اطلاع رسانی، تبلیغات، فرهنگی و ... راه اندازی شده و امور مربوطه را پیگیری و اجرا می کنند.

وی استفاده از ظرفیت خانه دیجیتال ارشاد را از دیگر اقدامات در برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب استان بیان کرد و گفت: همچنین سرای قلم نیز هر روزه میزبان نشست های مختلف است.

وی افزود: همچنین در طول روزهای برپایی نمایشگاه، برنامه های متنوع فرهنگی و هنری نیز اجرا خواهد شد و علاوه بر آن غرفه هایی با موضوع انقلاب اسلامی، عفاف و حجاب، رسانه های دوستدار کتاب و ... نیز ایجاد می شود.