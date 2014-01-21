رقابت پیش از فینال را با اشتباه بچگانه باختم/ به اجبار مسابقه دادم

احسان امینی کشتی گیر کرمانشاهی که در رقابت های قهرمانی کشور توانست در وزن 86 کیلوگرم به مدال برنز این رقابت ها دست پیدا کند در گفتگو با خبرنگار مهر سطح این رقابت ها را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: چون از سوی فدراسیون اعلام شده بود مدعیان تیم ملی حتما باید در این رقابت ها شرکت کنند، همه قهرمانان حضور پیدا کرده بودند به این دلیل سطح مسابقات بالا بود.

امینی با اشاره به کسب مدال برنز خود در این رقابت ها، گفت: متاسفانه در مسابقه پیش از فینال با یک اشتباه بچگانه به حریفم باختم، اما خوشحال هستم که سهمیه حضور در مرحله آخر مسابقات انتخاب تیم ملی را کسب کرده ام.

وی در مورد حضور اکثر کشتی گیران سرشناس کرمانشاهی در این رقابت ها گفت: چون مسئولین فدراسیون اعلام کرده بودند مدعیان حتما باید در این رقابت ها شرکت کنند همگی تصمیم گرفتیم که کشتی بگیرم.

امینی ادامه داد: باور کنید اگر اجباری برای شرکت در این مسابقات نبود هرگز حضور پیدا نمی کردم چون واقعا مصدوم بودم.

امینی نتیجه تیم کشتی کرمانشاه را مطلوب توصیف کرد و افزود: به نظرم نتیجه تیم کشتی کرمانشاه مطلوب بود. مازندران با دو تیم در این رقابت ها شرکت کردند که اول و دوم شدند. به نظرم اگر آنها سه تیم هم می دادند خیلی راحت هر سه سکو قهرمانی را به خود اختصاص می دادند. واقعا مازندرانی ها اکنون به قطب اول کشتی کشور تبدیل شده اند.





