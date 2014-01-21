جودو ایران کار سختی پیش رو دارد/ نیازمند حمایت همه هستیم

مسعود حاجی آخوندزاده بعد از انتخاب به عنوان سرمربی تیم ملی جودو ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: سال آینده برنامه فشرده ای در شش ماه نخست پیش رو داریم. بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی هدف اصلی ما خواهد بود، البته سه هفته قبل از آن نیز باید در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کنیم.

وی افزود: محوریت برنامه های ما حضوری موفقیت آمیز در بازیهای آسیایی است که برای جامعه ورزش کشور اهمیت بالایی دارد. به همین دلیل علاوه بر برنامه اردوهای داخلی، حضور در چند اردوی مشترک و تورنمنت برون مرزی را نیز مد نظر داریم و در صورتی که شرایط اعزام فراهم شود، تیم ملی را اعزام خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی جودو گفت: از چند ماه دیگر ماراتن کسب امتیاز برای حضور در المپیک 2016 آغاز می شود و این کار ما را دو چندان سخت کرده است. باید در میان بهترین های جهان حضوری فعال داشته باشیم تا راه پیروزی و کسب مدال را به جوانان با آتیه خود آموزش دهیم.

آخوندزاده ادامه داد: نفرات خوبی در اردوها حضور دارند که با انگیزه بالایی در تمرینات حاضر می شوند. برای انتخاب نفرات اصلی تیم ملی حضور موثر در لیگ، مسابقات انتخابی درون اردویی و عملکرد نفرات در اردوها و مسابقات برون مرزی خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تیم ملی ملک شخصی نیست و من به عنوان امانت دار جامعه جودو هر چه در توان دارم بکار می گیرم تا با تیمی آماده و سرحال در بازیهای آسیایی شرکت کنیم و به امید خدا نتایج خوبی هم کسب کنیم.