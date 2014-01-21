محیط زیست هامون به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که صبح سه شنبه با عنوان "هامون ستاره ای بر خاک " با حضور مسئولان محلی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زهک افتتاح شد طبیعت و زیستگاه های جانوری و گیاهی این دریاچه در قالب ماکت به نمایش گذاشته شد.

رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان زهک در حاشیه برپایی این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه برگرفته از پژوهش های اعضای کانون در رابطه با هامون و با هدف آشنایی بیشترکودکان و نوجوانان منطقه با تالاب هامون و اثرات خشکسالی بر آن بازگشایی شده است.

فهیمه مهردل در گفتگو با مهر ابراز داشت: در این نمایشگاه ماکت هایی ازهامون، باغات و مزارع سیستان، مشاغل مردم، نمایی از خشکسالی، چاه نیمه ها و ماکت انواع پرندگان و آبزیان دریاچه هامون و همچنین پژوهش های اعضا به نمایش در آمده است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه نمایی از زمان ترسالی و خشکسالی و همچنین پرندگان و آبزیان هامون برای آشنایی نوجوانان با محیط زیست خود است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که صبح امروزبا حضور اعضای کانون پرورش فکری کودکان و همچنین بازدید جمعی از دانش آموزان دبستان ملک حیدری همراه بود بازدید کنندگان با محیط زیست هامون و اثرات خشکسالی و مشاغل مرتبط با آن آشنا شدند.