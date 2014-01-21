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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۱۴

با هدف آشنایی کودکان/

محیط زیست هامون به نمایش گذاشته شد

محیط زیست هامون به نمایش گذاشته شد

زاهدان- خبرگزاری مهر: با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان سیستانی محیط زیست هامون و گونه های جانوری و گیاهی این تالاب بین المللی در قالب نمایشگاهی در شهرستان زهک به نمایش درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که صبح سه شنبه با عنوان "هامون ستاره ای بر خاک " با حضور مسئولان محلی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زهک افتتاح شد طبیعت و زیستگاه های جانوری و گیاهی این دریاچه در قالب ماکت به نمایش گذاشته شد.

رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان زهک در حاشیه برپایی این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه برگرفته از پژوهش های اعضای کانون در رابطه با هامون و با هدف آشنایی بیشترکودکان و نوجوانان منطقه با تالاب هامون و اثرات خشکسالی بر آن بازگشایی شده است.

فهیمه مهردل در گفتگو با مهر ابراز داشت: در این نمایشگاه ماکت هایی ازهامون، باغات و مزارع سیستان، مشاغل مردم، نمایی از خشکسالی، چاه نیمه ها و ماکت انواع پرندگان و آبزیان دریاچه هامون و همچنین پژوهش های اعضا به نمایش در آمده است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه نمایی از زمان ترسالی و خشکسالی و همچنین پرندگان و آبزیان هامون برای آشنایی نوجوانان با محیط زیست خود است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که صبح امروزبا حضور اعضای کانون پرورش فکری کودکان و همچنین بازدید جمعی از دانش آموزان دبستان ملک حیدری همراه بود بازدید کنندگان با محیط زیست هامون و اثرات خشکسالی و مشاغل مرتبط با آن آشنا شدند.

 

کد مطلب 2218724

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