80 درصد هزینه موسیقی مردم خرج غیرمجازها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادخانی در سومین جشنواره دوسالانه عکس حوزه که قبل از ظهر سهشنبه با حضور مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان قم، شهردار قم و جمعی از عکاسان در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شد، با بیان این که در حوزه هنرهای شنیداری مشکلاتی وجود دارد و عدهای معترض هستند که چرا در این زمینه فعالیت کمی صورت گرفته است، اظهار داشت: هنر شنیداری مقولهای است که نمیشود آن را حذف کرد و یا افراد متعهد و متدین و کسانی که به هنر دینی معتقد هستند را از این هنر دور کنیم و اگر بتوانیم همه ابعاد هنری را به هنر ارجمند تبدیل کنیم کسی نمی تواند اعتراض کند.
وی بیان داشت: در هنر شنیداری بسیار کم فعالیت شده است و در این حوزه هنری فقری وجود دارد و طلاب هنرمند میتوانند به عنوان پزشک اجتماعی در حوزه هنر شنیداری حضور یابند و ما نسبت به این هنر جایگزین خارجی داریم درحالی که بسیاری از هنرهای دیگر این جایگزین را ندارند.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: کمتر از 20 درصد هزینه مردم کشور (برای موسیقی) در حوزه موسیقی مجوز دار صرف می شود و بخشهای دیگر این هزینه از جاهای دیگر تغذیه میشود و فعالیت در این عرصه خالی است.
بخشی از سبد هزینههای مردم در بخش موسیقی پر میشود
وی با بیان این که بخشی از سبد هزینه های مردم در بخش موسیقی پر میشود، افزود: باید فکری برای این که چگونه باید این بخش از هنر را با نیروهای متعهد مسلمان، خلاق و تاثیرگذار پر کرد و وارد فعالیت شد، داشته باشیم.
مرادخانی با بیان این که موسیقی دو بخش اقتصاد و هنر را شامل میشود، عنوان کرد: مطالب ذکر شده درباره موسیقی هنری را به عنوان یک موضوع و مشکل عمومی برای خودمان مطرح کردم و میخواهم که اگر میشود برای آن فکری کنید.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: یکی از کارهای آبرومند که طی سال های اخیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه انجام داد، نگاه از زاویه هنر به مسائل روز بوده است و وارد حوزههایی شد که ما نمیتوانستیم آن را انجام دهیم.
وی در این زمینه اضافه کرد: با نگاه جریان شناسی درست و دادن قالب منطقی کارهای خود را اجرا کرد و اگر چه در بخش تکنیک ضعف هایی وجود داشت اما با پایداری می توان آن رابه سمت و سویی سوق داد.
مرادخانی ادامه داد: در معاونت هنری وزارت ارشاد، حمایتهای خود را در فعالیتهای موسیقی هنری بیان کرده و از آن استقبال میکنیم و با انعقاد تفاهم نامههایی بر آن هستیم تا به شکل گسترده تری در حد ملی انجام شود و به خاطر وجود شرم عده ای نمی توانند وارد فعالیت در این حوزه شوند اما عدهای که آمال و آرزوهای مردم را به دست گرفتند، با جرات و جسارت وارد حوزه موسیقی شدهاند.
اساس کار هنری ما با باید هویت دینی داشته باشد
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که اساس کار هنری ما با باید هویت دینی داشته باشد، عنوان کرد: شما نیز میتوانید دقت عمل داشته و جسورانه وارد حوزه هنر موسیقی دینی شوید تا بتوان در سطح ملی این کار را پیش برد و با کمک همدیگر میتوانیم مبانی اساسی و راهبردهایی در عرصه هنر شکل دهیم و ما نیز پیشنهادهایی به شورای فرهنگ عمومی در این خصوص ارائه کردهایم.
وی در ادامه ضمن تبریک انتصاب حجت الاسلام ایزد پناه عنوان کرد: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، فرد با فضیلتی است که فعالیت در حوزه هنر را همواره در کنار فعالیتهای دیگر خود داشته است و امیدواریم بتوانند فضای گسترده ای را برای هنرمندان ایجاد کرده و بدون دغدغهای و در نهایت کمال فعالیت کنند.
هنر نهایت کمال است
مرادخانی افزود: هنر نهایت کمال و مظهر جلال الهی است و از هر لحاظ باید کامل باشد و خوشحال هستم از این که در حوزه علمیه به هنر و فعالیت های هنری اهمیت داده میشود.
وی یادآور شد: هنر به معنای مطلق از مظاهر اصلی فکر است و فکر ما نیز از دین نشأت میگیرد و خداوند نیز کار هنری دارد و در جایی میفرماید "فتبارک الله احسن الخالقین" و این از کار هنری خداوند است.
هنرمند درجه 2 یا سه نداریم
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: هنرمند یا هنرمند است و یا هنرمند نیست و این مطلب نشان میدهد که ما هنرمند درجه 2 یا سه نداریم و هنر به معنای واقعی در هر شرایط، بعد و گرایشی ارجمند و مورد احترام است.
مرادخانی عنوان کرد: از این که در شهر قم با توجه به مناسبتهای خاصی که وجود دارد به هنر در حوزه دینی نیز پرداخته میشود خرسندم و امیدوارم مجموعه فعالیتهای ما در ابعاد مختلف به ویژه در حوزه هنر به راهبردهایی برسد و فضایی برای کارهای هنری ایجاد کند.
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