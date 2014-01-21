انتقاد پاکستان از آمریکا به خاطر آزادی جاسوس سیا/ دعوت مرکل از شریف برای سفر به آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس از انتقاد وزارت خارجه پاکستان از درخواست آمریکا برای آزادی شکیل آفریدی جاسوس سیا در این کشور خبر داد که به خاطر کمک به شناسایی پناهگاه اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده در پاکستان به 33 سال حبس محکوم شده است.



روزنامه نیشن نیز به اظهارات محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با "سلیمان بن سلطان بن عبدالعزیز" معاون وزیر دفاع عربستان سعودی در اسلام آباد در خصوص ادامه مبارزه پاکستان علیه تروریسم و افراط گرایی و لزوم گسترش روابط پاکستان و عربستان پرداخت.



نواز شریف ضمن حمایت از پیشبرد روند صلح در افغانستان برقراری صلح و امنیت در این کشور را در راستای تامین منافع منطقه به ویژه پاکستان خواند.



روزنامه دنیا نیز از با اشاره به تماس تلفنی نخست وزیر پاکستان و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نوشت رهبران دو کشور علاوه بر گفتگو درباره گسترش روابط دو کشور در زمینه انرژی، کشاورزی، فناوری نوین و علوم و امنیت سایبری اعتراض خود را به جاسوسی نهادهای امنیتی آمریکا علیه کشورهای دیگر ابراز کردند.



این رسانه پاکستانی در ادامه از پیشنهاد صدر اعظم آلمان برای سفر نواز شریف به برلین و پذیرش آن از سوی نخست وزیر پاکستان خبر داد.



رویترز نیز از کشته شدن 20 شبه نظامی و زخمی شدن شماری از طالبان در جریان حمله جنگنده های نیروی هوایی به پناهگاههای گروههای تروریستی در منطقه قبیله ای وزیرستان در شمال غربی این کشور خبر داد.



مقامات پلیس شهر کراچی همچنین از کشته شدن سه نفر در جریان حمله تروریستی به ماموران گروه واکسیناسیون فلج اطفال در شهر قیوم آباد خبر دادند.



تحقیقات در زمینه تیراندازی مهاجمان موتورسوار به سوی گروههای پزشکی واکسیناسیون فلج اطفال آغاز شده است که باعث تعلیق فعالیت این گروهها در شهرهای کراچی، پیشاور و مناطق قبایلی در شمال غرب پاکستان شده است.