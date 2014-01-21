به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر طالبی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طی یک ماه گذشته 524 کیلوگرم مواد مخدر شامل 270 کیلوگرم تریاک، 164 کیلوگرم حشیش،‌80 کیلوگرم شیشه و پنج کیلوگرم هروئین کشف شد.

وی ادامه داد: در این راستا یک کارگاه تولید مواد روانگردان شیشه و سه باند تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی قم با بیان اینکه شیشه تبعات بسیاری بدی از جمله توهمات فراوان در زمان مصرف دارد، گفت:‌ متاسفانه مصرف شیشه سراسر کشور به ویژه نسل جوان را بسیار تهدید می‌کند و قم نیز از این امر مستثنا نمی‌باشد.

وی با اشاره به اینکه در محل ستاد مبارزه با مواد مخدر نمایشگاهی دائمی برای آموزش گروه های سنی مختلف به ویژه دانش آموزان دبیرستان‌ها برپا شده است، بیان کرد: لازم است خانواده‌ها نیز اطلاعات کافی را در خصوص مواد مخدر صنعتی داشته باشند و بی خوابی‌های جوانان و نوجوانان خود را نیز مورد بررسی قرار دهند و به آن توجه داشته باشند.

سرهنگ طالبی گفت: معاونت اجتماعی و همچنین پلیس مبارزه با مواد مخدر آمادگی لازم را برای ارائه مشاوره به خانواده معتادان در خصوص نحوه برخورد با آنها،‌ نحوه ترک معتادان و غیره را دارد.

شناسایی کارگاه تولید شیشه پس از سه روز فعالیت

وی بیان کرد: خوشبختانه یک کارگاه شیشه که برای فعالیت از تهران به قم منتقل شده بود در کمتر از سه روز از تشکیل آن با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا شناسایی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قم ادامه داد:‌ خوشبختانه با تلاش به عمل آمده توسط نیروی انتظامی از هجوم کارگاه‌های تولید شیشه از تهران به قم جلوگیری به عمل آمده است.

وی گفت: پلیس مواد مخدر به همراه یگان امداد در محورهای ورودی استان قم مستقر شده و حدود 150 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کردند.

طالبی بیان کرد: چنانچه مردم همکاری لازم را با نیروی انتظامی در خصوص اطلاع رسانی در خصوص مواد مخدر داشته باشند می‌توان بهتر عمل کرد.

مصرف شیشه در آرایشگاه‌های قم وجود ندارد

وی تصریح کرد: پلیس نمی تواند به محلی ورود یابد مگر اینکه اقدامات و اطلاعات اولیه کسب شده و صحت عمل برای پلیس محرز شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی قم گفت:‌ پلیس قم نظارت ویژه ای بر آرایشگاه ها و مصرف شیشه در آنها انجام داد و خوشبختانه محرز شد که هیچ مورد مصرف شیشه در آرایشگاه‌ها در قم وجود نداشته است.

وی اضافه کرد: مراکز ورزشی نیز مورد نظارت قرار گرفتند و خوشبختانه هیچ مورد مصرف شیشه مشاهده نشده است.