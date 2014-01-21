۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۳۴

نیک طبع خبر داد:

جایگاه سوخت سی ان جی در کرمان افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان از راه اندازی ایستگاههای جدید سوخت سی ان جی در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیک‌طبع در بازدید از ایستگاههای سوخت سی ان جی در کرمان اظهارداشت: یکی از سیاستهای موجود در کرمان افزایش ایستگاههای سوخت سی ان جی است.

وی این امر را موجب کاهش آلایندگی هوا و همچنین صرفه جویی در مصرف بنزنین دانست و گفت: هم اکنون 9 ایستگاه سی ان جی در کرمان احداث شده است که از این تعداد پیش از این هفت ایستگاه فعال بود.

وی افزود: جایگاه قائم نیز در بزرگرام امام خامنه ای کرمان فعال شده است و تعداد ایستگاهها به هشت مورد رسیده است که موجب سوختگیری سریع خودروهای عبوری می شود.

نیک طبع گفت: در حال حاضر این جایگاه توسط عوامل فنی سی‌ان‌جی سازمان، در حال خدمت‌رسانی به هم‌شهریان است.

نیک‌طبع خاطرنشان کرد: بعد از برگزاری مزایده و مشخص شدن بهره‌بردار، این جایگاه تحویل پیمان‌کار داده می‌شود.

وی گفت:  جایگاه سی‌ان‌جی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان نیز در میدان خواجوی کرمان در حال ساخت است و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 2218746

