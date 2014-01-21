جایگاه سوخت سی ان جی در کرمان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیک‌طبع در بازدید از ایستگاههای سوخت سی ان جی در کرمان اظهارداشت: یکی از سیاستهای موجود در کرمان افزایش ایستگاههای سوخت سی ان جی است.

وی این امر را موجب کاهش آلایندگی هوا و همچنین صرفه جویی در مصرف بنزنین دانست و گفت: هم اکنون 9 ایستگاه سی ان جی در کرمان احداث شده است که از این تعداد پیش از این هفت ایستگاه فعال بود.

وی افزود: جایگاه قائم نیز در بزرگرام امام خامنه ای کرمان فعال شده است و تعداد ایستگاهها به هشت مورد رسیده است که موجب سوختگیری سریع خودروهای عبوری می شود.

نیک طبع گفت: در حال حاضر این جایگاه توسط عوامل فنی سی‌ان‌جی سازمان، در حال خدمت‌رسانی به هم‌شهریان است.

نیک‌طبع خاطرنشان کرد: بعد از برگزاری مزایده و مشخص شدن بهره‌بردار، این جایگاه تحویل پیمان‌کار داده می‌شود.

وی گفت: جایگاه سی‌ان‌جی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان نیز در میدان خواجوی کرمان در حال ساخت است و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.