جایگاه سوخت سی ان جی در کرمان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکطبع در بازدید از ایستگاههای سوخت سی ان جی در کرمان اظهارداشت: یکی از سیاستهای موجود در کرمان افزایش ایستگاههای سوخت سی ان جی است.
وی این امر را موجب کاهش آلایندگی هوا و همچنین صرفه جویی در مصرف بنزنین دانست و گفت: هم اکنون 9 ایستگاه سی ان جی در کرمان احداث شده است که از این تعداد پیش از این هفت ایستگاه فعال بود.
وی افزود: جایگاه قائم نیز در بزرگرام امام خامنه ای کرمان فعال شده است و تعداد ایستگاهها به هشت مورد رسیده است که موجب سوختگیری سریع خودروهای عبوری می شود.
نیک طبع گفت: در حال حاضر این جایگاه توسط عوامل فنی سیانجی سازمان، در حال خدمترسانی به همشهریان است.
نیکطبع خاطرنشان کرد: بعد از برگزاری مزایده و مشخص شدن بهرهبردار، این جایگاه تحویل پیمانکار داده میشود.
وی گفت: جایگاه سیانجی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان نیز در میدان خواجوی کرمان در حال ساخت است و به زودی به بهرهبرداری میرسد.
